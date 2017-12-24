Uludağ Üniversitesi'ne 550 yataklı yeni hastane geliyor



BURSA - Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne 550 yataklı ek hastane yapılacak.

Uludağ Üniversitesi kampüsü içerisinde 1985 yılından beri hizmet veren Tıp Fakültesi Hastanesi'nin kapasitesi, yeni yapılacak 550 yataklı hastaneyle artırılacak. Rektörlük binası ve Bursaray istasyonu arasındaki 2 bin 500 metrekarelik alan üzerine inşa edilecek hastane 7 katlı, 100 bin metrekare kullanım alanına sahip olacak. Yeni hastanede çocuk hastalıkları, kadın doğum, kadın hastalıkları ve onkoloji bölümü yer alacak. Modern bir görünüme sahip olacak hastane, yolun altından eski hastane ile bağlantılı olacak.

Kampüsün 1975 yılında planlandığını ifade eden Uludağ Üniversitesi Rektörü Yusuf Ulcay, "Temeli atılan binalar 10 yıl sonra hizmete başlamış. 1985 yılından sonra yapılan binalarda ise 1975 yılındaki projeye sadık kalınmamış. Onun için burada istenilen yerlere binalar dikilmiş. Dolayısı ile biz göreve geldiğimizde mevcut binalarla alakalı çalışmayı yapıp, deprem yönetmeliğine göre elden geçirildi. 3 tane binamıza yıkım kararı verdik. Önümüzdeki 30 yılın yeniden planlamasını yapıyoruz. Bütün kampüsü yıkıp yeniden yapma imkanımız yok. Ancak ömrünün sonuna gelmiş 15 yıllık sonra yıkılması gereken binaların projelerini de tek tek hazırladık. Yıkıldığında yerinde mi inşa edilecek yoksa başka bir yere mi yapılacak bunun çalışmaları hazır" diye konuştu.

Tıp fakültesi dendiği zaman eğitim görülen yer değil, hastaların poliklinik ve klinik hizmeti aldığı bir kurum olarak görüldüğünü belirten Ulcay, "Onun için hastane için yenileme çalışmaları yapıldı. Mevcut hastanenin en az daha 20 yıl hizmet vereceği ön görüldü. Bundan dolayı hastanenin kliniklerden önce polikliniklere önem ve önceliği verdik. Polikliniklerde günde 15 bin kişinin geldiği bir alandır. 1985 yılında 500 yataklı olarak hesaplanan bu hastane, şuanda 800 resmi yatak var. 96 tane de yoğun bakım yatağımız var. Bunun haricinde günübirlik yataklarımız mevcut. 500 yatağa göre planlanmış bir hastaneyi biz şuanda 2 katı yatak kapasitesiyle kullanmaya çalışıyoruz. Bu da hizmeti biraz zorlaştırıyor. Bizim hastanemiz sadece Bursa'ya değil Türkiye'nin dört bir yanından gelen hastalara hizmet veriyor. Yeni yapmayı planladığımız çocuk hastanesi projesine kadın doğum ve kadın hastalıklarını da ilave ettik. Normalde 400 yataklı hastaneye 150 yatak daha ekleyerek 550 yataklı bir hastane projesini gerçekleştirdik. Onkoloji hastanesi ile birlikte ayrı bir bina inşa etmiş olacağız. Buranın ameliyathanesinden aciline, polikliniklerinden bekleme salonlarına kadar hepsi ayrı olmuş olacak. Ancak şuan ki mevcut hastanemizle yolun altından bir birine entegre olmuş olacak. Gerektiğinde hem doktorların hem de hastaların geçişi dışarıya çıkmadan sağlanacak" diye konuştu.

Çocuk ve onkoloji hastanesinin önemli olduğunu ifade eden Ulcay, "Çocuk hastalıklarını daha önceden tespit edersek ileriye yönelik hayat kalitesi açısından güzel adımlar atmış oluruz. Kanser ise çağımızın hastalığı diyebiliriz. Bu hastalıklarla ileride daha fazla karşı karşıya kalacağımızı gösteriyor. İnsan ömrünün 60'lı yaşlardan 75'li yaşlara çıktığını da düşünürsek, kanserle mücadelemizde daha çok olacaktır. Bunun için geride kalmamak için 150 yataklı onkoloji hastanesi de inşa etmek için projelendiriliyor. Bugün için şuana bir yazılı sözleşme yok ama bir hayırsever tarafından bu da yapılacak. Çocuk bölümünü yeni hastaneye taşıdığımız zaman, mevcut hastanemizde de diğer birimler rahatlamış olacak. Rektörlüğün alt tarafı ile Bursaray istasyonunu arasında inşa edilecek. 2 bin 500 metrekare üzerine 7 katlı inşa edilecek. Toplam kullanım alanı ise 100 bin metrekarenin üzerinde bir hastane olacak" dedi.