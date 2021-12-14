Uludağ Üniversitesi'nden olası ambargolara karşı tıbbi ürünlerde millileşme çağrısı

Tıbbi ürünlerde millileşme çağrısı yapan BUÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ekrem Kaya, "Sadece bu iki malzemenin yıllık tüketimi yaklaşık 500 milyon euro. Ülkemizin aynı savunmada olduğu gibi sağlık sektöründe de olası bir ambargoya karşı hazırlıklı olması gerekiyor" dedi.BUÜ, tıbbi sarf malzeme ve aletlerin yerli üretimi için millileşme çalışması başlattı. Tıp ve mühendislik fakülteleri ile Teknoloji Transfer Ofisi iş birliğiyle yürütülen proje kapsamında ilk etapta, 3 milyar liralık piyasası bulunan, cerrahi zımba ile biyolojik membran üretimi yapılması planlanıyor. 'TÜBİTAK 1512 BİGG ULUKOZA Cerrahi Stapler ve Biyolojik Membran Tıp Çağrıları' kapsamında proje için başvuru yapacak girişimcilere 200 bin liraya kadar hibe, üniversitenin imkanlarından faydalanma, öğretim üyelerinden danışmanlık gibi hizmetler verilecek.

"Cerrahlar olarak endüstri ve teknolojiye bağımlı durumdayız. İnsanların hem tedavilerini uygun şekilde yapmak hem de hayat kalitelerini korumak adına, milli ürünler ile işlemlerimizi yapmayı istiyoruz. Bunları başka ülkelere ihraç ederek, ekonomiye katkı sağlayabilir diye düşünüyoruz. Bu konuda yapılacak yatırımların çok ciddi katma değeri olacağı düşüncesindeyiz."