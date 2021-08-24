Uludağ Üniversitesi'nden LED teknolojisinde yeni buluş
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Uludağ Üniversitesi'nden LED teknolojisinde yeni buluş

Uludağ Üniversitesi'nden LED teknolojisinde yeni buluş
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Bursa Uludağ Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Akademisyenlerinden Öğr. Gör. Dr. Erdem Özütürk, LED teknoloji için hayati önem taşıyan jonksiyon sıcaklığının ölçülmesinde geliştirdiği yöntemle yeni bir buluşa imza attı.

Bursa Uludağ Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Akademisyenlerinden Öğr. Gör. Dr. Erdem Özütürk, LED teknoloji için hayati önem taşıyan jonksiyon sıcaklığının ölçülmesinde geliştirdiği yöntemle yeni bir buluşa imza attı.

Günümüzde televizyonlar, gösterge panelleri ve aydınlatma sistemleri gibi hayatın içindeki alanlarda sıklıkla kullanılan LED teknolojisinde Bursa Uludağ Üniversitesi Akademisyenlerinden Öğr. Gör. Dr. Erdem Özütürk'ün buluşu ile önemli bir yeniliğe imza atıldı. Buluş hakkında bilgi veren Öğr. Gör. Dr. Özütürk, "LED'in bir çok özelliği jonksiyon sıcaklığı ile değişir. Dolayısıyla jonksiyon sıcaklığının ölçümü LED teknolojisi için hayati önem taşır. Geliştirdiğim yöntemle uygun bir ölçme devresiyle LED'den darbeli yüksek akımlar akıtılmakta ve onun ışık şiddetiyle orantılı gerilim değeri bir fotodedektör üzerinden ölçülmektedir. Bulduğum formül ile ölçülen değişik gerilimler kullanılarak jonksiyon sıcaklığı, değişik akımların genlik ve süreleri için hesaplanmaktadır. Bazı yöntemlerde bu ölçüm için spektroskop gibi karmaşık ölçüm cihazları kullanılıyordu. Benim yöntemimde ise ölçmeler osiloskop ile mikrosaniye gibi küçük bir zaman diliminde ölçülüyor." dedi. - BURSA

Uludağ Üniversitesi'nden LED teknolojisinde yeni buluş

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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