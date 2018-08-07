Uludağ Üniversitesi'nde Sanayi ile İç İçe Mühendislik

Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Türkiye'nin dev sanayi kuruluşlarıyla aynı kentte olmanın büyük avantajını değerlendirerek otomotiv, tekstil makine, inşaat, çevre, elektronik gibi mühendislik alanlarında, sanayi ile iç içe bir eğitim sağlıyor.

Bilgisayar, çevre, elektrik-elektronik, endüstri, makine, otomotiv, tekstil ve inşaat mühendisliği gibi sekiz ayrı alanda mühendislik eğitimi yapılan Bursa Uludağ Üniversitesi'nde uçak mühendisliği bölümünün de hazırlıkları sürüyor. Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Gökhan Ekrem Üstün, her mühendislik bölümün o alanda uzman öğretim üyesinin bulunduğunu, bölümlerin yetkin laboratuvarlara sahip olduğunu belirterek, "Ayrıca kentteki sanayi kuruluşları da verilen eğitimin önemli bir parçası. Öğrencilerimiz buralarda uygulama yapıyor, staj yapıyor. Bu da Bursa'da mühendislik eğitimi almanın çok önemli bir avantajı" dedi.

Uludağ Üniversitesi'nin mühendislik alanlarından birini seçecek öğrencilerin Anadolu'daki şehirlere göre iş bulma ihtimali daha fazla olduğuna işaret eden Üstün, "Çünkü burada hem otomotiv hem de tekstil ana ve yan sanayilerinde birçok iş imkanı var. Bursa Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nden mezun olan ve Anadolu'nun farklı şehirlerinden gelen öğrencilerimizde öncelikle burada iş arıyorlar ve genellikle iş bulma konusunda bir sıkıntı yaşamıyorlar" diye konuştu.

"Karşılıksız burs imkanı"

Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nde öğretim üyeleri ve çalışanların uzun yıllardır verdiği sosyal dayanışma burslarının yanı sıra, kurumsal burslar da öğrenciye destek oluyor. Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Gökhan Ekrem Üstün, fakültedeki bölümlere kaydını yaptıracak ilk 5 öğrenciye eğitim dönemi boyunca aylık 500 TL burs, birinci sınıfı başarı ile bitiren ilk üç öğrenciye de 9 ay boyunca 750 TL başarı bursu verdiklerini sözlerine ekledi.

Türkiye'nin savunma sanayinde dışa bağımlılığını azaltmak amacıyla kurulan ve bu alanda küresel ilk yüz oyuncu arasında yerini alan Ankara merkezli Türk Havacılık ve Uzay Sanayi AŞ (TUSAŞ)'ın Uludağ Üniversitesi'nde AR-GE Merkezi açması, mühendislik öğrencileri için oldukça önemli. TUSAŞ ULUDAĞ AR-GE, ülkemiz için stratejik projelerde Uludağ Üniversitesi'nin bilgi birikiminden yararlanmak amacıyla araştırmacıların ve öğrencilerin çalışmalarını destekleyecek. - BURSA