Uludağ Üniversitesi Heyetinden Batı Trakya Ziyareti

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay ve üniversite yöneticileri, Batı Trakya'yı ziyaret ederek, bölgede yaşayan Türk yöneticiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle görüştü.

Bursa Uludağ Üniversitesi yönetimi, Batı Trakya'daki Türk gençleri ile de bir araya geldi. Gümülcine ve İskeçe'yi ziyaret eden BUÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Yüce ve Prof. Dr. Eray Alper ve Uludağ Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (USEM) yöneticileri, bölgede yaşayan Türk yöneticiler ve farklı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle görüştü. BUÜ heyetinin ziyaretlerinde iş birliği hususunda fikir alışverişinde bulundu.

İlk olarak Türkiye Cumhuriyeti Gümülcine Başkonsolosu Murat Ömeroğlu tarafından ağırlanan BUÜ heyeti, üniversitede yapılan çalışmalar hakkında Başkonsolos Ömeroğlu'na bilgiler verdi. Batı Trakya Türkleri için yapılabilecek çalışmalar hakkında görüşlerini aktaran Rektör Prof. Dr. Yusuf Ulcay, "Batı Trakya bizim millet olarak yıllardır hassas olduğumuz ve özen gösterdiğimiz konuların başında gelmektedir. Bu anlayışla Üniversitemiz bünyesinde Balkan Araştırmaları Merkezi'ni (BALKAM) kurduk. Sınırlarımız ötesinde yaşayan tüm soydaşlarımızın her zaman kalbimizde ve başımızın üstünde yeri vardır. Bursa Uludağ Üniversitesi olarak kardeşlerimize kapılarımız sonuna kadar açıktır. Akademisyen ve öğrenci değişim programlarının yanı sıra Yabancı Öğrenci Sınavı ile de bu bölgeden öğrencilerimizi almaya devam ediyoruz. Batı Trakya'da yaşayan kardeşlerimiz için üniversite yönetimi olarak elimizden gelen tüm desteği vermeye her zaman hazırız" diye konuştu.

Rektör Ulcay, ziyaretin gerçekleştirilmesinde katkıda bulunan Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Bursa Şubesi Yönetimi ve Join Tour yöneticilerine de teşekkür etti. Rektör Ulcay, Batı Trakya davasına katkı sağlamak ve bölgede yaşanan sıkıntılara çözüm bulmak için önümüzdeki günlerde ilgili resmi kurumların ve sivil toplum örgütlerinin de katkısıyla bir Balkan Çalıştayı gerçekleştirmeyi planladıklarını açıkladı.

BUÜ heyeti seçilmiş Gümülcine Müftüsü İbrahim Şerif, Batı Trakya Türk Öğretmenler Birliği Başkanı Ahmet Aydın, Batı Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler Derneği Başkanı Dr. Hüseyin Baltacı, Gümülcine Türk Gençler Birliği Başkanı Necat Ahmet, Gümülcine Türk Gençler Birliği Eğitim Koordinatörü Dr. Koray Hasan, Batı Trakya Azınlığı Kültür ve Eğitim Şirketi (BAKEŞ) Başkanı Ahmet Hacıosman ve Yönetimi, İskeçe Türk Birliği Başkanı Ozan Ahmetoğlu ve seçilmiş İskeçe Müftüsü Ahmet Mete ile de görüştü. Ziyaretlerin son kısmında Gümülcine ve İskeçe'de yaşayan öğrenciler ve Türk esnaflarla da bir araya geldi. - BURSA

Kaynak: İHA