Uludağ Üniversitesi, havacılık ve uzay sanayisinde de söz sahibi olacak



BURSA - Türkiye'nin havacılık sektörüne Uludağ üniversitesi olarak katkı koymaya devam edeceklerini belirten UÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay, TUSAŞ/TAI'nin 3. öğrenci istihdamını Uludağ Üniversitesi'nde gerçekleştireceğini söyledi.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ/TAI), Uludağ Üniversitesinde sektöre yetişmiş eleman kazandıracak araştırma merkezi için harekete geçti. Proje aşamasında olan çalışmanın yakın zamanda hizmete gireceğini ifade eden UÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay, "Merkez Laboratuvarın yanında uygulama araştırma merkezlerini oluşturmaya başladık. Malzeme uygulama araştırma merkezi, enerji uygulama araştırma merkezi, genetik uygulama araştırma merkezi ve tohumculukla alakalı çalışmalarımızı başlattık. Bunlarla alakalı projeler hazır, tek katlı binalar yapılacak. Zemini beton binası prefabrikten yapılacak. Bunun dışında da 4 tane bin metrekarelik yer planladık. Bunlardan bir tanesine de TAI talip oldu. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ 3'üncü öğrenci istihdamını Uludağ Üniversitesi'nde gerçekleştiriyorlar. Şuanda projeyi aldılar iç çizimini yapıyorlar yerleşimle alakalı. Önümüzdeki dönem içerisinde de onun temelini atarız" diye konuştu.

"Sektöre öğrenci yetiştirmemiz gerekiyor"

Araştırma Vadisi'nde yapılacak bin metrekarelik araştırma merkezinde yürütülecek projelerde öğrenciler, mezun olduktan sonra hem TAI hem de sektörde faaliyet gösteren diğer firmalarda istihdam edilebileceğini belirten Ulcay, "900 metrelik pistimiz var. O pisti de elden geçirip, TÜBİTAK'ın uluslararası maket uçakları ve insansız hava araçları ile ilgili yarışmasını burada yapmak istiyoruz. Bu üniversitemiz adına bir fırsattır. Bunu da BTM ile birlikte ortak yapacağız. Türkiye'nin havacılık sektörüne Uludağ üniversitesi olarak da katkı koymaya devam edeceğiz. Bunlar bir süreçtir. Öncelikle öğrencilerin yetişmesi gerekiyor. Uzay ve Havacılık sektöründe illaki uçak mühendisi diye bir şey yok. Makine, elektrik, mekatronik mühendislerinden 200'e yakın öğrenci çalışacaktır" dedi.

Bu bölümü endüstriye çevirmek adına, 5 adette yüksek lisans doktora programı açtıklarını belirten Ulcay, "Bunlar YÖK'ten de geçti. Bugün TAI'de uçak kanatları yapılıyor. Bu çocukların her alanda etkin olması gerekiyor. Bu yüzden malzeme araştırma merkezi çok önemli. Uzay ve havacılık sektörü Eskişehir, Bursa, Konya, Kayseri, Ankara ve İzmir'de gelişiyor. Dolayısıyla bu sektöre eleman yetişmesi lazım. Sadece okuldan diplomayla mezun olmak yetmiyor. Bu sektöre başlamadan önce savunma sanayisine yönelik birtakım projelerde çalışarak bir zihin olgunluğunun oluşması gerekiyor. Sektöre eleman kazandıracak böyle bir projede yer aldığımız için mutluyuz" ifadelerini kullandı.