Uludağ Ultra Maraton için geri sayım başladı
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Uludağ Ultra Maraton için geri sayım başladı

Uludağ Ultra Maraton için geri sayım başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bursa Büyükşehir Belediyesi spor turizminde marka etkinleri kente kazandırıyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi spor turizminde marka etkinleri kente kazandırıyor. Büyükşehir Belediyesi'nin desteği ile Uludağ'ın zirvesinde 2-3-4 Temmuz 2021 tarihinde bu yıl 3. yapılacak olan "Uludağ Premium Ultra Trail" koşusu için tüm hazırlıklar tamamlandı.

Uludağ'ın zirvesinde gerçekleştirilecek "Bursa Büyükşehir Belediyesi Uludağ Premium Ultra Trail" Bursa'nın dünyaya tanıtımına da büyük katkı sağlayacak. Sporu tabana yaymak, gençlerin ve çocukların sporla buluşmasını sağlamak adına birçok etkinliği hayata geçiren Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından desteklenen koşu, Uludağ ve çevresinin muhteşem doğası ve yerel dokusu ile teknik yapısını birleştirerek tüm sporculara unutamayacakları bir yarış sunacak.

7'den 70'e herkes koşacak

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda 1 genel klasman ve 5 farklı yaş kategorisinde yapılacak uzun soluklu yarış, yerli-yabancı 66K, 30K, 16K ve 6K etapları ile 1000'e yakın sporcuyu ağırlayacak. Maraton koşucuları, Zeyniler, Cumalıkızık, Kürekli Şelalesi, Saitabat Şelalesi, Buzul Göletler, Uludağ Zirve, Softaboğan Şelalesi, Bakacak, Kurbağakaya ve Sarıalan gibi Bursa'nın önemli ve değerli lokasyonlarından geçerek hem zorlu hem de keyifli bir yarış tecrübe edecekler. Doğa sporları turizmine önemli katkı sağlayacak ultra-maraton halka açık gerçekleştirilecek. Uludağ'ın eşsiz güzelliği eşliğinde maratona katılmak isteyen 7'den 70'e herkes organizasyona kayıt yaptırabilecek.

3 gün kesintisiz heyecan

Üç gün boyunca çeşitli yan etkinliklerle de sahne olacak yarış ile marka değeri kış aylarında yüksek olan Uludağ'a önemli bir yaz festivali de kazandırılıyor. International Trail Running Association (ITRA) tarafından onaylanan parkurları tamamlayan koşucular, her bir parkur için belirlenmiş uluslararası puanlara sahip olacaklar. Uludağ Ultra Maraton'un başlangıç noktası Kurbağa Kaya'daki meydan olarak belirlendi. Yarışa kayıt yaptıran tüm katılımcılar, zirveye Teleferik ile ücretsiz taşınacak. 3 gün boyunca sürecek organizasyondaki yarışların startı, 3 Temmuz Cumartesi günü sabah 66K parkuruyla verilecek. - BURSA

Uludağ Ultra Maraton için geri sayım başladı
Uludağ Ultra Maraton için geri sayım başladı
Uludağ Ultra Maraton için geri sayım başladı
Uludağ Ultra Maraton için geri sayım başladı
Uludağ Ultra Maraton için geri sayım başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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