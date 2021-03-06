Uludağ tıklım tıklım
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Uludağ tıklım tıklım

06.03.2021 13:32 | Son Güncelleme: 06.03.2021 13:37
Uludağ tıklım tıklım

Bursa'da 4 ayın sonunda hafta sonu kısıtlaması yaşanmazken, Uludağ günübirlikçi kayakçılarla doldu taştı.

Bursa'da 4 ayın sonunda hafta sonu kısıtlaması yaşanmazken, Uludağ günübirlikçi kayakçılarla doldu taştı. Bursa'daki kısıtlama olmamasını çevre illerden gelen vatandaşlarda yaşadı.

Sağlık Bakanlığı haritasına göre, Bursa sarı rengiyle orta riskli iller arasında yer alırken, 4 ayın sonunda günübirlikçilerde hafta sonu Uludağ'da çıkabildi. Bursa'nın hafta sonu dışarı çıkma yasağının olmamasını fırsat bilen diğer illerdeki vatandaşlarda, günübirlik gezmenin keyfini çıkandı. Hizmet veren otellerin yüzde 100 doluluk oranına ulaşırken, bazı vatandaşlar ise şehir merkezindeki otellerde konaklamak zorunda kaldı. Günübirlik İstanbul gibi uzak illerden gelenler de kayak yapmanın keyfini doyasıya yaşadı. Kimi düşerken, kimi ise arkadaşına tutunarak ayakta kalabildi. Hafta sonu dışarıda olmanın farklı bir mutluluk olduğunu dile getiren vatandaşlar, herkesi kurallara uymaya davet etti.

Kayak ve Snowboard Öğretmenler Derneği Başkanı Yahya Usta, "Esnafın yüzü güldü. Tabi buraya gelen günübirlikçiler de çok mutlular. Büyük bir yoğunluk var. Uzun zamandır bugünü bekliyorduk. İnsanların stres atması gerektiğini bir kez daha görmüş olduk. Tabi ki güvenliğimizi ve sağlığımızı sıkıntıya sokmamak için sorumluluklarını yerine getirmesi gerekiyor. Uludağ'da sezon için az bir süre kaldı. Ancak her şeyden önce sağlık gelir" dedi.

Uludağ'a çıkan yollarda ekipler tarafından kar ve buzlanmaya karşı sürekli denetlenirken, Jandarma ekipleri de lastik kontrollerini tek tek yapmayı ihmal etmedi. Uludağ Milli Parklar girişinde yoğunluktan dolayı zaman zaman uzun kuyruklar oluştu. - BURSA

Uludağ tıklım tıklım
Uludağ tıklım tıklım

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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