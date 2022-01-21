ULUDAĞ SÖMESTR TATİLİNE HAZIR, DOLULUK ORANLARI YÜZDE 90'A ULAŞTI

TÜRKİYE'nin gözde kayak ve kış turizm merkezlerinden biri olan Uludağ'da sömestr yoğunluğu başladı.

TÜRKİYE'nin gözde kayak ve kış turizm merkezlerinden biri olan Uludağ'da sömestr yoğunluğu başladı. Tesislerdeki doluluk oranları yüzde 90'a ulaştı.

Türkiye'nin en önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Uludağ'da sömestr yoğunluğu başladı. Yarı yıl tatilini kayak yaparak geçirmek isteyen aileler, rezervasyonlarda yoğunluk oluşturdu. Yılbaşını tam doluluk oranıyla geçiren Uludağ'daki tesisler, sömestr öncesi ise yüzde 90 doluluk oranına ulaştı. Uludğ'da, önümüzdeki bir hafta boyunca aralıksız olarak kar yağışının beklenmesi, işletme sahiplerini sevindirdi.

"SÖMESTR TATİLİNİN ORTASINDA REZERVASYONLARI KAPATIRIZ"

Sömestr tatili sebebiyle bekledikleri doluluk oranına şimdilik ulaştıklarını belirten otel yöneticisi Harbi Türk, "Hava güzel, kar yağışı var. Arada bir tipi oluyor ama genel anlamda hava güzel. Yılbaşını yüzde 100 doluluk oranıyla atlattık. Uludağ sezona devam ediyor. Sömestr Uludağ'da çok önemli bir detay. Yıllardır buraya gelen misafirler yine iştirak etti. Bütün oteller neredeyse yüzde 90 doluluk oranına ulaştı. Sömestr tatilinin ortalarında rezervasyonları kapatırız. Şu an gayet güzel gidiyoruz" dedi.

KAR KALINLIĞI 86 SANTİME ULAŞTI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre Uludağ'da 7 gün aralıksız kar yağışı bekleniyor. Hava sıcaklığı gün içerisinde en yüksek sıfırın altında 6 olarak ölçülürken, en düşük sıcaklığın sıfırın altında 14 olması bekleniyor. Kar kalınlığı ise, oteller bölgesinde 86 santimetreye ulaştı.