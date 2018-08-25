Uludağ Oteller Bölgesi ve Sarıalan Esnafı Bir Çatı Altında Birleşti

Uludağ 1. ve 2. Oteller Bölgesi ile Sarıalan esnafı bir çatı altında birleşti.

Uludağ Esnaflar Turizm Geliştirme Kooperatifi, bölgedeki turistik hizmetlerin kurumsal bir yapı altında iyileştirilmesi ve kalitenin artırılması yolunda hizmet verecek. 12 ay boyunca, günübirlikçi ziyaretçilerin ve kampçıların tüm ihtiyaçlarının giderilmesi amaçlanıyor. Kooperatif derelerin ve bitki örtüsünün korunmasından, parkur temizliğine, kampçılar için tuvalet yapılması gibi her konulara el atacak.

Uludağ Esnaflar Turizm Geliştirme Kooperatifi Kurucu Başkanı Güven Bilgin, "Esnafımızın münferit hareket etmelerinden ziyade, kurumsal bir tavır sergileyip birlik ve beraberlik içerisinde olduğumuzu göstererek daha verimli çalışmalar yapabileceğimizi düşündük. Kooperatif çatısı altında buluştuk. Kooperatifimizde 1. Oteller Bölgesi, 2. Oteller Bölgesi, Sarıalan Bölgesi minibüsçü esnafı ve taksicilerimiz bir araya geldi. Amacımız çeşitli projeleri hayata geçirmektir. Bölgemizde otelcilerin üye olduğu UYB ile Kayak Öğretmenleri Derneği de faaliyet yürütmektedir. Fakat bu birlik ve derneğin üye yapısı gereği faaliyetleri sınırlı olup, kış turizmine hitap etmektedirler. Uludağ Esnaflar Turizm Geliştirme Kooperatifi üyeleri olarak bizler 4 mevsim 12 ay Uludağ'da faaliyet gösteriyoruz. Bizim amacımız bu 2 derneğimizin çabalarına katkıda bulunmak, 12 ay boyunca Uludağ turizmine hizmet etmektir" dedi. - BURSA