Uludağ Milli Parklar gişeleri kapatıldı İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeyle korona virüs önlemleri kapsamında hafta sonları sahil kesimleri, park ve mesire alanlarının kapatılması kararının ardından Uludağ Milli Parklar gişeleri de kapatıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeyle korona virüs önlemleri kapsamında hafta sonları sahil kesimleri, park ve mesire alanlarının kapatılması kararının ardından Uludağ Milli Parklar gişeleri de kapatıldı.

Çin'den dünyaya yayılan ve Türkiye'de de ölümlere neden olan Korona virüse karşı alınan önlemler kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından dün yayınlanan genelge ile hafta sonları sahil kesimleri ile piknik, mangal yapılabilecek park ve mesire alanları için kapatılma kararı verildi. Genelgenin ardından Uludağ Milli Parklar girişlerinin bugün kapatıldığı görüldü. Gişelerde bekleyen jandarma ve özel güvenlik ekipleri, Uludağ'a çıkmak için gişelere gelen vatandaşları uyararak geri döndürdü.

(İHA)

Kaynak: İHA