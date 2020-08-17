Uludağ Koleji Türkiye 2. oldu Türkiye Satranç Şampiyonasında Uludağ Koleji Türkiye 2'incisi oldu.

Türkiye Satranç Şampiyonasında Uludağ Koleji Türkiye 2'incisi oldu.

2020 Türkiye Küçükler Satranç Şampiyonası 9 Yaş Genel Kategorisinde Uludağ Koleji öğrencisi Arda Cankurt, 230 kişi arasında birinci ile eş puanla olmasına rağmen averajla Türkiye 2.si olarak Bursa'ya döndü.

Bursa şehrine büyük gurur yaşatan Cankurt, hedefinin Uluslararası platformlarda yarışmak olduğunu dile getirdi. - BURSA

Kaynak: İHA