Uludağ Koleji hemşireleri unutmadı
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Uludağ Koleji hemşireleri unutmadı

Uludağ Koleji, Uluslararası Hemşireler Haftasını 5 bin sağlık çalışanına karanfil dağıtarak kutladı.

Uludağ Koleji hemşireleri unutmadı
16.05.2020 11:25 | Son Güncelleme: 16.05.2020 11:26

Uludağ Koleji, Uluslararası Hemşireler Haftasını 5 bin sağlık çalışanına karanfil dağıtarak kutladı.

Bursa'da yer alan özel ve devlet hastanelerini ziyaret eden Uludağ Koleji ailesi, tüm çalışan hemşirelere karanfil takdim etti. Bursa da yer alan birçok hastaneyi ziyaret eden Uludağ Koleji Teknik ve Resmi İşler Müdürü Ergün Özçelik, Halkla İlişkiler Sorumlusu Meltem Açılmış ve Elif Ulufer, 5 bin hemşireye karanfil dağıtarak hem onlara moral oldu hem de başarılarının devamını diledi. Özçelik, yaşanılan zorlu süreçte canla başla çalışan tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ederek başarılarının devamını diledi.

Uluslararası Hemşireler Haftasını unutmayarak kendilerine karanfil getiren ekibe ve kurumlarına teşekkür eden başhekim ve başhemşireler, zorlu süreci hep birlikte tedbirlere uyarak aşacaklarını dile getirdi.

Uludağ Koleji ailesi ayrıca, 14 Mayıs Eczacılar Günü'nü de unutmadı. Yüzlerce karanfil, bu zorlu süreçte tüm risklere rağmen görevlerinin başında olan ve görevlerini başarıyla yapan eczacılara takdim edildi. - BURSA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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