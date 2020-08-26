Uludağ Koleji bir ilke daha imza attı
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Uludağ Koleji bir ilke daha imza attı

- Uludağ Koleji bir ilke daha imza attı Uludağ Koleji yaklaşık 1 yıl süren yoğun çalışmaları sonucunda, Türkiye'de hem ISO 9001: 2015 KYS hem de TS 13811 HSYS Standardı belgesini entegre olarak alan ilk ve tek okul unvanına sahip oldu.

26.08.2020 10:13 | Son Güncelleme: 26.08.2020 10:19

- Uludağ Koleji bir ilke daha imza attı

BURSA - Uludağ Koleji yaklaşık 1 yıl süren yoğun çalışmaları sonucunda, Türkiye'de hem ISO 9001: 2015 KYS hem de TS 13811 HSYS Standardı belgesini entegre olarak alan ilk ve tek okul unvanına sahip oldu.

ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi ile TS 13811 Hijyen ve Sanitasyon Yönetim Sistemi'ni entegre olarak kurarak bu iki sistemin belgesini Türk Standartları Enstitüsü'nden alan Uludağ Koleji, bir ilke imza attı.

Uludağ Koleji Bilim Kurulu Üyesi ve Kalite Birliği Başkanı Prof. Dr. Erkan Işığıçok, "Bir yıl önce ISO 9001: 2015 KYS'ni kurmak üzere, KALBİR tarafından başlatılan çalışmalar, öncelikle yaz tatilinin araya girmesi ve sonrasında korona virüs salgınının ortaya çıkmasıyla aksamış olmakla birlikte, salgının olumsuz etkilerinden kurtulmak ve salgın sonrası döneme hazırlıklı olmak düşüncesiyle, proje genişletilmiş ve TS 13811 HSYS Standardı'nın da entegre edilmesine karar verilmiştir. Sosyal Sorumluluk anlayışıyla, KALBİR organizasyonuyla gerçekleştirilen ve proje yürütücülüğünü Dilmenler Akademi Kurucu Başkanı ve Yönetim Sistemleri Uzmanı Hamdi Dilmenler'in yaptığı çalışmalar, Uludağ Koleji'nin tüm kademelerindeki okulların her birinden seçilen 10 kişilik kalite ekibi ile gerçekleştirilmiştir. Söz konusu kademeler; Uludağ Koleji anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise kademeleri olup, her bir kademeden özel olarak seçilen 1-2 kişilik gönüllü öğretmenlerden ve idarecilerden oluşmaktadır. Çalışanları kalite konusunda bilgilendirmek ve bilinçlendirmek hedefiyle çalışmalara, 'İş Dünyasında Karar Vermek Fark Oluşturmak ve Değer Katmak İçin Üçüncü Göz: İstatistik" semineri ile başlandı. Tüm çalışanlar kurulacak sistem konusunda her aşamada bilgilendirilmiş, oluşturulan kalite ekibine ISO 9001: 2015 KYS, İç Tetkikçi ve TS 13811 HSYS konularında eğitimler verilmiş ve belgelendirilmiştir. Ayrıca; Uludağ Koleji'nin süreçleri belirlenmiş; stratejik plan, kalite politikası ile hijyen ve sanitasyon politikası, prosedürler ve talimatlar oluşturulmuş, kalite el kitabı yerine standart maddeler uygulama tablosu hazırlanmış, formlar oluşturulmuş ve kayıtlar alınmış, iç tetkik ve yönetimin gözden geçirmesi çalışmaları yapılmış ve ISO 9001: 2015 ile TS 13811 standardı entegre edilmiştir" dedi.

Okul üst yönetiminin vizyonu ve liderliğinde, KALBİR'in organizasyonunda, Danışman Hamdi Dilmenler'in yürütücülüğünde, Kalite Yöneticisi Ali Çelebi'nin yöneticiliğinde ve kalite ekip üyelerinin gönüllü ekip çalışmalarında gerçekleştirilen sistem kurma çalışmaları sonucunda TSE'ye başvurulmuş ve TSE tetkikçileri tarafından yapılan tetkik sonucunda, Uludağ Koleji'nin kalitesi ile hijyen ve sanitasyon çalışmaları yukarıda belirtilen iki belge ile tescillenmiştir. Söz konusu belgelendirme işlemleri, Uludağ Koleji'nin Uluslararası Sağlık Standartlarına göre faaliyet gösterdiği anlamına gelmektedir.

Entegre sistem kurularak alınan ISO 9001: 2015 KYS belgesi ile kaliteye ve TS 13811 HSYS belgesi ile yöneticilerine, öğretmenlerine, çalışanlarına, öğrencilerine, velilerine, okul ziyaretçilerine ve dolayısıyla insan sağlığına verdiği önemi tescilleyen Uludağ Koleji, salgının devam ettiği dönemde de yeni eğitim öğretim yılına proaktif bir yaklaşımla hazır olduğunu kanıtlamıştır.

KALBİR Başkanı ve Uludağ Koleji Bilim Kurulu Üyesi olarak bu çalışmalarda emeği geçen Uludağ Koleji yöneticilerini, Danışman Hamdi Dilmenler'i ve kalite ekibini kutlayan Prof. Dr. Erkan Işığıçok, "Burada bir övgünün de TSE'ye yapılması gerektiğini düşünüyorum. Salgından yaklaşık 2 yıl öncesinde, bulaşıcı hastalıklara ve salgınlara yönelik TS 13811 Hijyen ve Sanitasyon Standardını geliştiren TSE, korona virüs salgını ile birlikte bu standardı devreye almış, tüm kurum ve kuruluşlara salgını etkin bir biçimde yönetmeleri için katkı sağlamıştır" diye konuştu.

Uludağ Koleji bir ilke daha imza attı

Kaynak: İHA

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