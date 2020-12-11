Uludağ kar yağışıyla beyaza büründü

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da kar yağışıyla beyaza büründü.

Bursa Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, "oteller bölgesi"ndeki kar kalınlığı, dün akşam etkili olan yağışın ardından 5 santimetreyi buldu.

Hava sıcaklığının en düşük sıfırın altında 7, en yüksek 2 derece ölçüldüğü bölgede sis de etkili oldu.

Karayolları ekiplerinin tuzlama çalışması yaptığı Uludağ yolunda araç sürücüleri de zaman zaman zorluk yaşadı.

Beyaza bürünen ve kar yağışının aralıklarla devam etmesi beklenen Uludağ'da eşsiz manzaralar oluştu.

Bölgedeki bir otelde çalışan Reis Apak, AA muhabirine uzun yıllardır Uludağ'da görev yaptığını söyledi.

Bu sene kar yağışının geciktiğini belirten Apak, "Birçok insan kar yağışını bekliyordu. Kar geç gelse de telafisi olacaktır. Uludağ kışın ayrı bir güzel. Beyaz kar Uludağ'ın gelinliği. Her sabah bu manzara beni çok mutlu ediyor." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Bikeç