Uludağ kar yağışıyla "beyaz gelinliğini" tekrar giydi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Uludağ kar yağışıyla "beyaz gelinliğini" tekrar giydi

AA / Volkan Bayraktar - Haberler | Güncel

Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ, yoğun kar yağışıyla beyaza büründü.

Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ, yoğun Kar yağışıyla beyaza büründü.

Gece saatlerinde başlayan ve sabah etkisini artıran yağış, Uludağ'ı beyaz örtüyle kapladı.

Oteller Bölgesi'ndeki kar kalınlığı 10 santimetreye yaklaştı.

Sisin etkili olduğu Uludağ'da en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 11, en yüksek ise 0 derece olarak ölçüldü.

İşletmecilerden Ekrem Acar, AA muhabirine, güne kar yağışıyla uyandıklarını söyledi.

Uzun süredir bu yağışı beklediklerini belirten Acar, "Akşama kadar devam ederse çok iyi olacak. Bizi çok heyecanlandırdı. Hafta sonu da böyle bir yağış bekleniyor. Bunun üzerine 15-20 santimetre daha yağarsa daha iyi olacak. Sezon da yavaş yavaş başlar. İnşallah bu sezon daha iyi olacak. Salgından dolayı geçen sezonlar kötüydü. Bu sezon beklentimiz yüksek." ifadelerini kullandı.

Uludağ kar yağışıyla beyaz gelinliğini tekrar giydi

Uludağ kar yağışıyla beyaz gelinliğini tekrar giydi

Uludağ kar yağışıyla beyaz gelinliğini tekrar giydi

Uludağ kar yağışıyla beyaz gelinliğini tekrar giydi

Bir ilimiz kara teslim! Görüş mesafesi 10 metreye düştü, ekipler gece gündüz çalışıyor

Bir ilimiz kara teslim! Görüş mesafesi 10 metreye düştü, ekipler gece gündüz çalışıyor

AA / Volkan Bayraktar - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title