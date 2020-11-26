Uludağ'ın zirvesinde - 10 derecede sabahladılar
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Uludağ'ın zirvesinde - 10 derecede sabahladılar

26.11.2020 09:00 | Son Güncelleme: 26.11.2020 09:06
Uludağ'ın zirvesinde - 10 derecede sabahladılar

Uludağ'a tırmanan dağcılar, karla kaplı zirvede sabahladı.

Uludağ'a tırmanan dağcılar, karla kaplı zirvede sabahladı. -10 derecede uykuya dalan dağcılar bulutların üzerinde gecelemenin keyfini yaşarken, insanı ürperten tecrübelerini ise saniye saniye kaydetti.

Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden biri olan Uludağ'da kar yağışıyla birlikte zirveye tırmanmak isteyen dağcılar harekete geçti. Sarı ve yeşil tonlarının arasında zirveye ilerleyen 6 kişilik ULUDAK ekibi, karla kaplı zirvede ise güneşin batışını ise bulutların üzerinden izleme fırsatı buldu. Havanın kararmasıyla -10 dereceye kadar düşen havada, tulum ve çadırlarda sabahlayan dağcıların insanı ürperten deneyimini ise İsmet Şentürk saniye saniye kaydetti.

Araçlarıyla belli bir bölgeye kadar geldiklerini belirten Şentürk, "Buradan yürüyerek Uludağ sırt hattına çıkıyoruz. Geceyi de zirvede geçireceğiz. Bizim için bulutların üzerinde olmak çok hoş. Bizler tulumda kalırken, kimi arkadaşımız ise çadır kurdu. Güneşin yavaş yavaş bulutların arasında kaybolmasıyla birlikte hava da aniden soğumaya başladı. Kar kuyuları mevkiinde geceledik. -10 derece de bir kamp yaptık. Malzemeniz yeterli ise bu havada da konaklanabileceğini göstermiş olduk. Hava soğuk olduğu için kar erimiyor. Kuru kar üzerinde yatarak bu süreci geçirebiliyorsunuz" dedi.

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Güneşin doğuşunu bulutların üzerinden izleyen ekip, toplandıktan sonra zirveden inmek için yola koyuldu. Bulut ve sisin arasına dalan ekipler, geçirdikleri gecenin keyfini ise yaptıkları bir kahvaltı ile sonlandırmış oldu.

(Abdullah Çibir/İHA)

Uludağ'ın zirvesinde - 10 derecede sabahladılar
Uludağ'ın zirvesinde - 10 derecede sabahladılar
Uludağ'ın zirvesinde - 10 derecede sabahladılar
Uludağ'ın zirvesinde - 10 derecede sabahladılar
Uludağ'ın zirvesinde - 10 derecede sabahladılar
Uludağ'ın zirvesinde - 10 derecede sabahladılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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