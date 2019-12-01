Uludağ'ın "Oteller Bölgesi"ne mevsimin ilk karı yağdı - BURSA
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Uludağ'ın "Oteller Bölgesi"ne mevsimin ilk karı yağdı - BURSA

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'daki Oteller Bölgesi'nde mevsimin ilk kar yağışı etkili oluyor.

01.12.2019 10:23 | Son Güncelleme: 01.12.2019 10:25
Uludağ'ın

'nin önemli kış turizm merkezlerinden 'daki Oteller Bölgesi'nde mevsimin ilk kar yağışı etkili oluyor.

Gece saatlerinde başlayan kar yağışı, bölgeyi beyaza bürüdü.

Yoğun sisin hakim olduğu Uludağ'da görüş mesafesi zaman zaman 5 metreye kadar düştü.

Hava sıcaklığının en yüksek sıfırın altında 2, en düşük sıfırın altında 5 derece ölçüldüğü Uludağ'da, kar yağışının aralıklarla akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Uludağ'ın "Oteller Bölgesi"ne mevsimin ilk karı yağdı - BURSA
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