Uludağ'ın karda gidilmeyen yerlerini kar motoruyla keşfediyorlar

Uludağ'da kar sebebiyle gezilemeyen yerler kar motorlarıyla keşfediliyor.

İkinci oteller bölgesinde kar motoru kiralayan Uludağ Spor İşletmeleri yağan karla birlikte muhteşem manzaralar sunan dağın güzelliklerini 1 metreyi aşan kar sebebiyle gezemeyen turistleri kar motorlarıyla götürüyor. Turistler kiraladıkları kar motorlarıyla 1 metreyi geçen karda ormanların içinde yolculuk ederken muhteşem manzaraları görmenin keyfini yaşıyor. 6 kilometrelik parkurda kar motoruyla ilerleyen turistler 40 dakikalık yolculuk sonunda iki kişi binebildikleri kar motoruna bin 250 lira ücret ödüyor. Uludağ'ın muhteşem manzaralarının keyfini çıkartan turistlerin mutluluğu yüzlerinden okunuyor.

Uludağ'ın güzelliklerini kar motoruyla turistlere gösterdiklerini ifade eden Uludağ Spor İşletmeleri Operasyon Müdürü İbrahim Garip, "Burada 90 tane kar motorumuz var, buraya gelen misafirler kiraladıkları motoru kendileri kullanıyor. Biz de önlerinde rehber eşliğinde onlara yolu gösteriyoruz. 6 kilometrelik parkurumuz var, ormanların içinde otantik bir ortamda misafirleri keyifle gezdirip getiriyoruz. Kar motoruyla tur yapan herkes turdan memnun ayrılıyor. 40 dakikalık yolculuk ücretini ise bin 250 lira olarak belirledik. Motoru kiralayan kendi kullanıyor. Kar motorlarına iki kişi binebiliyor" dedi. - BURSA