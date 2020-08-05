Uludağ'ın eteklerinde korkutan yangın Bursa'da Uludağ'ın eteklerinde çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.

Bursa'da Uludağ'ın eteklerinde çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.

Yıldırım ilçesi Teferrüç Mahallesi'nde bir evin bahçesine atılan mobilya atıkları bir anda alev aldı. Kısa sürede büyüyen yangın, Uludağ'daki ormanlık alana ulaşmadan itfaiye ekiplerinin başarılı müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangında can veya mal kaybı yaşanmadı. Uludağ'daki ormanlara sıçramadan yangının söndürülmesi rahat bir nefes aldırdı.

Teferrüç muhtarı vatandaşların bahçelerine çöp atmamaları konusunda uyarılarda bulundu. - BURSA

Kaynak: İHA