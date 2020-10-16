Uludağ'ın eteklerinde kaybolan 4 kişi için arama çalışması başlatıldı
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Uludağ'ın eteklerinde kaybolan 4 kişi için arama çalışması başlatıldı

16.10.2020 07:05 | Son Güncelleme: 16.10.2020 07:09

Uludağ'ın eteklerinde kaybolan 4 kişi, arama kurtarma ekiplerince aranıyor.

Uludağ'ın eteklerinde kaybolan 4 kişi, arama kurtarma ekiplerince aranıyor.

Alınan bilgiye göre, Maksem Mahallesi'nden Uludağ'a doğru yürüyen 4 kişilik grup yönlerini kaybetti.

Kaybolan kişilerin ihbarı üzerine Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD, ANDA ve NAK Arama Kurtarma ekipleri çalışma başlattı.

Yaklaşık 70 kişilik ekip, kanyonların bulunduğu bölgede arama kurtarma faaliyetlerini sürdürüyor.

Uludağ'ın eteklerinde kaybolan 4 kişi için arama çalışması başlatıldı
Uludağ'ın eteklerinde kaybolan 4 kişi için arama çalışması başlatıldı
Uludağ'ın eteklerinde kaybolan 4 kişi için arama çalışması başlatıldı
Uludağ'ın eteklerinde kaybolan 4 kişi için arama çalışması başlatıldı
Uludağ'ın eteklerinde kaybolan 4 kişi için arama çalışması başlatıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / NAK Arama Kurtarma

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