Uludağ'ın etekleri alevler teslim oldu

BURSA - Bursa'da Uludağ'ın eteklerinde bilinmeyen sebepten dolayı alevlere teslim oldu. Kısa sürede kontrol altına alınan yangından 20 hektarlık alan kül oldu.

Yangın, merkez Yıldırım ilçesi Derekızık mevkiindeki ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bilinmeyen bir sebepten dolayı ormanlık alandan dumanlar yükselmeye başladı. Biranda alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Çok sayıdaki itfaiye ekibinin katıldığı söndürme çalışmasına havadan da helikopter müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınan ormanlık alandaki yangından kovanlarda bulunan arılarda etkilendi.

Yaklaşık 20 hektarlık alanın kül olduğu yangın itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonrası söndürürken, arı kovanlarının bulunduğu kulübe ise küle döndü.

Kaynak: İHA