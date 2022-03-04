Uludağ İhracatçı Birliklerinin şubat ayı ihracatı 2,6 milyar dolar oldu

Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) üyesi firmalarca, şubat ayında 2 milyar 629 milyon 882 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

UİB'den yapılan açıklamaya göre, Birliğin geriye dönük 12 aylık dönemdeki ihracat tutarı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15 artışla 30 milyar 740 milyon 233 bin dolar oldu.

Şubat ayında 2 milyar 172 milyon 770 bin dolarlık ihracat yapan Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinin geriye dönük 12 aylık performansı ise bir önceki döneme göre yüze 12'lik artışla 25 milyar 181 milyon dolar olarak hesaplandı.

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB), şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24 artışla 116 milyon 366 bin dolarlık ihracata imza attı. UTİB'in geriye dönük 12 aylık dönemdeki ihracatı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 38 artışla 1 milyar 396 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Geçen yılın aynı ayına göre yüzde 41 artışla 98 milyon dolarlık ihracat yapan Uludağ Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliğinin geriye dönük 12 aylık ihracatı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 34 artışla 1 milyar 11 milyon dolar oldu.

Şubat'ta yıllık bazda yüzde 28 artışla 19 milyon dolar tutarında ihracat yapan Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği, geriye dönük 12 aylık dönemde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25 artışla 245 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 28 artışla 9 milyon dolarlık ihracat yaptı. Birlik, geriye dönük 12 aylık dönemde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 artışla 162 milyon 595 bin dolarlık dış satıma imza attı.

Öte yandan, UİB üzerinden ihracat kaydı yapılan ve "diğer" başlığı altında listelenen sektörlerin şubat ayı ihracatı, 214 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen UİB Koordinatör Başkanı Baran Çelik, son iki yıldır otomotiv sektörü başta olmak üzere Kovid-19 salgınının etkilerini derinden hissettiklerini belirtti.

Üretmekten vazgeçmeden, ihracata devam ettiklerini vurgulayan Çelik, "Geriye dönük 12 aylık dönemdeki ihracat tutarının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15 artışla 30,7 milyar dolar olarak gerçekleşmesi geleceğe dair umutla bakmamıza neden oluyor. Şubat ayında da UİB çatısı altındaki birliklerinin çoğunda çift haneli artışlar kaydettik. Bursa, teknolojiyi yakından takip ederek üretmeye devam ettikçe ihracat rakamlarımız daha da yükselecektir." ifadelerini kullandı.