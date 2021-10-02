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Uludağ İhracatçı Birliklerinin eylül ayı ihracatı 2,6 milyar dolar oldu

AA / İsmail Özdemir - Haberler | Ekonomi
Uludağ İhracatçı Birliklerinin eylül ayı ihracatı 2,6 milyar dolar oldu

Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB), eylül ayında 2 milyar 581 milyon 679 bin 477 dolar ihracat gerçekleştirdi.

Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB), eylül ayında 2 milyar 581 milyon 679 bin 477 Dolar ihracat gerçekleştirdi.

UİB'den yapılan açıklamaya göre, Birliğin geriye dönük 12 aylık dönemdeki ihracatı yüzde 18 artışla 31 milyar 144 milyon 130 bin 476 dolar olarak hesaplandı.

Eylül ayında 2 milyar 102 milyon dolar ihracat gerçekleştiren Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinin (OİB), geriye dönük 12 aylık performansı ise 25 milyar 897 milyon dolar oldu.

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB), eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24 artışla 120,1 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi.

Geçen yılın aynı ayına göre yüzde 27 artışla 95,5 milyon dolar ihracat gerçekleştiren Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliğinin (UHKİB), geriye dönük 12 aylık ihracatı ise yüzde 34 artışla 921,4 milyon dolar seviyelerine çıktı.

Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliğinin (UYMSİB), eylül ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 36,5 artışla 26,1 milyon dolar oldu.

Diğer yandan UİB üzerinden ihracat kaydı yapılan ve "diğer" başlığı altında listelenen sektörlerin eylül ayı ihracatı ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10 artışla 215,8 milyon dolara çıktı.

UİB bünyesindeki birliklerin eylül ayında ihracatı toplamda 2 milyar 581 milyon 679 bin 477 dolar oldu.

İhracattaki artış trendi devam ediyor

Açıklamada görüşlerine yer verilen UİB Koordinatör Başkanı Baran Çelik, yılın son çeyreğine girilen günlerde, ihracattaki artış trendinin kısmen de olsa devam ettiğini, hedeflerinin bu yılı en iyi şekilde kapatmak olduğunu kaydetti.

Rakamları da değerlendiren Çelik, "Ekonomimiz, ihracatçımızın kabiliyeti, iş dünyamızın yatırım iştahı ve üretimimizin gücü sayesinde yaşanan bu küresel krizi en az zararla atlatırken, gösterilen iyi performansla da dünyadaki diğer ülke ekonomilerinden pozitif ayrılmaya devam ediyor. Yurt içi ve yurt dışı fuarların yavaş yavaş fizikiye dönmesi ve uluslararası uçuşların gün geçtikçe artması ihracata olumlu yansıyacaktır. Mevcut potansiyelimizle ve ortaya koyulan ihracat vizyonuyla gelecek hedeflerimize emin adımlarla yürüyoruz" ifadesini kullandı.

AA / İsmail Özdemir - Ekonomi Haberleri
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