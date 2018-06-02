Uludağ İhracatçı Birliklerinden Mayısta Çift Haneli Artış

Türkiye'nin Genel Sekreterlik bazında en fazla ihracat yapan ikinci birliği olan Uludağ İhracatçı Birlikleri(UİB), mayıs ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,6 artışla 2,9 milyar dolarlık ihracata imza attı.

Türkiye'nin Genel Sekreterlik bazında en fazla ihracat yapan ikinci birliği olan Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB), mayıs ayında 2.9 milyar dolarlık ihracata imza attı. Birliğin geçen yılın mayıs ayına oranla ihracatını yüzde 10,62 oranın artırdığını ifade eden UİB Koordinatör Başkanı Baran Çelik, UİB'in Mayıs 2018'de 2.9 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaştığını söyledi. UİB aracılığıyla mayıs ayında yapılan ihracat 2.9 milyar dolar olarak gerçekleşti. Geçen yılın aynı dönemine göre ihracat yüzde 10,62 oranında artış gösterdi. 2018'in ilk beş ayındaki toplam ihracatı yüzde 19,13 oranında artarak 14.4 milyar dolar olan UİB'in geriye dönük 12 aylık ihracatı ise yüzde 17,54 artarak 31.6 milyar dolar seviyelerinde gerçekleşti.

"Rekor kırmaya devam edeceğiz"

Sanayide üretimin tüm hızıyla devam ettiğini ifade eden UİB Koordinatör Başkanı Baran Çelik, "Son bir ay içerisinde finans piyasalarında bazı dalgalanmalar yaşıyoruz. Önümüzdeki dönemde piyasalardaki dalgalanmaların durulacağını umuyoruz. Ekonomi yeniden dengelenme sürecine girecek, bizler de ihracat rekorları kırmaya devam edeceğiz" dedi.

"Cari açığın ilacı ihracat"

Türkiye'nin yumuşak karnı olarak nitelendirilen cari açığın üzerine ihracatla gidilmesi gerektiğinin altını çizen Başkan Baran Çelik, "Cari açığın çözüm formülü kesinlikle ihracat. İhracatımızı artıracak çalışmaları bu mantıkla planlamalıyız. Tabi bu noktada ihracatı destekleyecek yapısal reformların da sürdürülebilir bir hale getirilmesi gerekmektedir. Zorlu iç ve dış piyasa koşullarında ihracatçıların en büyük dayanağı bu tarz reformlardır" şeklinde konuştu.

OİB Mayıs ayında 2.5 milyar dolarlık ihracata imza attı

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB), mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,20 artışla 2.5 milyar dolarlık ihracata imza attı. OİB'in 1 Ocak- 31 Mayıs 2018 tarihleri arasındaki beş aylık ihracatı ise yüzde 18,68 artarak 12.6 milyar dolar olurken, geriye dönük 12 aylık ihracatı ise yüzde 17,47 artarak 27.6 milyar dolar seviyesine ulaştı.

UTİB'in ihracatı 113 milyon dolar

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği'nin (UTİB) mayıs ayı ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,27 artarak 113 milyon dolar olarak gerçekleşti. UTİB' in 1 Ocak -31 Mayıs 2018 tarihleri arası ihracatı ise yüzde 12,88 artarak 558 milyon dolar olurken, geriye dönük 12 aylık ihracatı da yüzde 8,51 artarak 1.2 milyar dolar seviyelerine geldi.

UHKİB'den 57,8 milyon dolarlık ihracat

Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (UHKİB) ise mayıs ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 28,83 oranında bir artışla 57.8 milyon dolarlık ihracata imza attı. UHKİB'in 2018'in ilk beş ayındaki ihracatı yüzde 18,90 oranında artarak 272.3 milyon dolar olarak gerçekleşti. Birliğin geriye dönük 12 aylık ihracatı ise yüzde 15,59 artışla 596.4 milyon dolar oldu.

UMSMİB ihracatı 13,5 milyon dolar

Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği'nin (UMSMİB) Mayıs ayı ihracatı ise yüzde 13,25 oranında artarak 13.5 milyon dolar olarak gerçekleşti. UMSMİB, 2018 yılı ilk beş ayındaki ihracatı 68 milyon dolar, geriye dönük 12 aylık ihracatı ise 162 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

UYMSİB'den rekor artış

Mayıs ayında yüzde 191,2'lik artışla 16.5 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği'nin (UYMSİB) ilk beş aylık ihracatı yüzde 74,87'lik artışla 42 milyon dolar olurken, geriye dönük 12 aylık ihracatı ise 134.2 milyon dolar olarak gerçekleşti.

UİB üzerinden ihracat kaydı yapılan ve "diğer" başlığı altında listelenen sektörlerin ihracatı ise Mayıs ayında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 34,74 artışla 182.7 milyon dolar olarak açıklandı. - BURSA