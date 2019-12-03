Uludağ İhracatçı Birliklerinden kasım ayında 2,8 milyar dolarlık ihracat

03.12.2019 12:18 | Son Güncelleme: 03.12.2019 12:18

Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) aracılığıyla geçen ay yaklaşık 2,8 milyar dolarlık ihracat yapıldığı bildirildi.

UİB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, kasım ayındaki dış satımı 2 milyar 791 milyon dolar olan UİB'in geriye dönük 12 aylık dönemdeki ihracatı ise 31 milyar 697 milyon dolar oldu.



Geçen ay 2,4 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinin 12 aylık performansı 27,1 milyar dolar, kasım ayı performansı 107,2 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliğinin 12 aylık dış satımı da 1,2 milyar dolar oldu.

Uludağ Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliğinin (UHKİB) ihracatı, kasım ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,34 artarak 52,5 milyon dolara çıktı. UHKİB'in 12 aylık performansı ise yüzde 7,67 artışla 679 milyon dolar seviyelerini buldu.

Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği geçen ay 12,3 milyon dolar, 12 aylık dönemde 157,7 milyon dolarlık ihracata imza attı.

Kasımda 7,1 milyon dolar dış satıma ulaşan Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, 12 aylık dönemde ise ihracatını yüzde 1,59 artırarak 132 milyon dolara çıkardı.

UİB üzerinden ihracat kaydı yapılan ve "diğer" başlığı altında listelenen sektörlerin kasım ayı ihracatı ise 206,5 milyon dolar oldu.

Kaynak: AA