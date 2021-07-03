Uludağ İhracatçı Birliklerinden haziranda 2,5 milyar dolarlık ihracat

Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB), haziranda 2 milyar 501 milyon 606 bin dolarlık ihracata imza attı.

Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB), haziranda 2 milyar 501 milyon 606 bin dolarlık ihracata imza attı.

Uludağ İhracatçı Birliklerinden yapılan açıklamaya göre, en fazla ihracatı UİB bünyesindeki Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) gerçekleştirdi. OİB, haziranda, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,1'lik artışla 1 milyar 995 milyon dolarlık ihracat yaptı.

Haziranda Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) de ihracatını yaklaşık yüzde 51 artırarak 120 milyon dolar seviyesine yükseltti.

Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliğinin (UHKİB) geçen ayki dış satımı ise yüzde 31,6 artışla 89 milyon 457 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Geçen ay Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliğinin (UMSMİB) dış satımı yüzde 75,7 artışla 22 milyon 582 bin dolar oldu.

Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliğinin (UYMSİB) ihracatı haziranda 30 milyon 925 bin dolara ulaşırken, UİB üzerinden ihracat kaydı yapılan ve "diğer" başlığı altında listelenen sektörlerin ihracatı ise 242,8 milyon dolar olarak açıklandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen UİB Koordinatör Başkanı Baran Çelik, 2020'nin tamamen salgınla mücadele etme ve ekonomilerin bu durumdan en az hasarla çıkma dönemi olduğunu bildirdi.

Çelik, 2021'in ilk yarısının toparlanma dönemi olacağını, salgının kontrol altına alınması ve aşı uygulamalarının yaygınlaşmasıyla yılın ikinci yarısında iyileşmeler görebileceklerini daha önce belirttiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Açıklanan haziran ihracat rakamları, yılın ilk yarısı itibarıyla hepimizi mutlu etmiş, gelecek adına daha da umutlanmamızı sağlamıştır. Yılın ilk yarısında rekor ihracat seviyesine ulaştık. Umarım diğer yarısı da bu rekorun üzerine koyacağımız bir dönem olur. İhracatçılarımız tüm zorluklara rağmen büyük fedakarlıkla üretmeye ve başarmaya devam ediyor. Salgının neticesinde küresel bir krizin yaşandığı ve rekabet koşullarının zorlaştığı böyle bir dönemde bu başarıyı göstermek çok önemlidir. Ancak sürdürülebilir bir ekonomi ve daha büyük başarılar için ihracat odaklı üretim stratejisinden ve yüksek katma değerli üretimden asla vazgeçmemeliyiz. Bu vesileyle, yıl sonunda 200 milyar dolar sınırını aşma hedefine emin adımlarla ilerlediğimiz bu döneme katkı sunan tüm ihracatçılarımıza teşekkür ederim."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Balcıkoca