Uludağ İhracatçı Birlikleri aracılığıyla mayısta yaklaşık 2 milyar dolar ihracat yapıldı

Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) kanalıyla geçen ay 1 milyar 987 milyon dolarlık ihracata ulaşıldı.

Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) kanalıyla geçen ay 1 milyar 987 milyon dolarlık ihracata ulaşıldı.

UİB'den yapılan açıklamaya göre, birliklerin arasında en fazla dış satımı yapan Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB), mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 53 artışla 1 milyar 574 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) geçen ay, mayıs 2020'ye kıyasla yüzde 125 yükselişle 99 milyon 960 bin dolar, Uludağ Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (UHKİB) yüzde 82 artışla 62 milyon 893 bin, Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği (UMSMİB) yüzde 48 yükselişle 16,7 milyon dolar dış satım yaptı. Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB) de 6 milyon 963 bin dolar dış satıma imza attı.

UİB üzerinden ihracat kaydı yapılan ve "Diğer" başlığı altında listelenen sektörlerin mayıs ihracatı ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 140 artışla 225 milyon 914 bin dolar olarak açıklandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen UİB Koordinatör Başkanı Baran Çelik, yılın ilk çeyreğindeki ihracat performansının mayıs ayında da sürmesinden mutluluk duyduklarını aktardı.

Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde güçlü ve dinamik yapısıyla diğer ülkelerden pozitif ayrıştığını vurgulayan Çelik, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye'nin ve Bursa'nın yılın ilk çeyreğinde olduğu gibi mayıs ayında da sergilediği yüksek oranlı artışlar, gelecek dönemler için bizlere hem umut hem de motivasyon kaynağı oluyor. Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde beklentiyi aşarak yüzde 7 büyüdü. Bu durum ekonomimizin pandemi şartlarına rağmen güçlü ve canlı olduğunu gösteriyor. Geçtiğimiz yıla göre yüzde 65,5 artışla 16,5 milyar dolara yükselen mayıs ayı ihracatımızın da tüm yılların en yüksek ikinci mayıs ayı ihracat değeri olması pandemiye rağmen ihracatçımızın dinamik yapısına işaret ediyor. Pandeminin ilk başladığı günden bu yana geçen yaklaşık 15 ayda ülke ekonomimiz dünyadaki diğer ekonomilere göre pozitif ayrıştı. Bu zor şartlara rağmen üreten, sorumluluk alan tüm ihracatçılarımıza teşekkür ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Balcıkoca