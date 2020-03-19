SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Ekonomi ›› Uludağ İçecek Türkiye'nin koruyucusuz üretim yapan tek firması oldu - Ekonomi
Türkiye, Uludağ, Ekonomi

Uludağ İçecek Türkiye'nin koruyucusuz üretim yapan tek firması oldu

Uludağ İçecek gazoz, portakallı gazoz, şekersiz gazoz, meyve sulu maden suyu ve meyve aromalı maden suyu ürünlerinde Türkiye'nin koruyucusuz üretim yapan tek firması oldu.

19.03.2020 15:00 | Son Güncelleme: 19.03.2020 15:00
Uludağ İçecek Türkiye'nin koruyucusuz üretim yapan tek firması oldu

Uludağ İçecek gazoz, portakallı gazoz, şekersiz gazoz, meyve sulu maden suyu ve meyve aromalı maden suyu ürünlerinde Türkiye'nin koruyucusuz üretim yapan tek firması oldu.

Pazarda her zaman öncü firma olarak stratejilerini geliştiren Uludağ, gazlı içeceklerde dünyada ilk defa koruyucusuz ürün yapmak için Alman Krones firması ile fikir birliğine gitti. Fikir öncülüğünü Uludağ yaparken firma da bu üretimi yapabileceğini teyit etti ve bununla beraber yapılan çalışmalar sonucunda 2 yıl gibi bir süre zarfında Uludağ, tüm hatlarında artık gazlı içecekleri koruyucusuz yapabilen firma oldu. Bu sayede Uludağ İçecek dünyada gazlı içeceklerde koruyucusuz üretim teknolojisinin başlatılmasına öncülük etmiş oldu.

Uludağ İçecek'in hiçbir ürününde koruyucu olarak sodyum benzoat ve/veya potasyum sorbat kullanılmıyor. Bu hamle ile koruyucular gazlı içeceklerde bir zorunluluk olmaktan Uludağ sayesinde çıkmış oldu.

Geçtiğimiz yıldan beri artık tüm ürünleri koruyucusuz olan Uludağ, bunları tüketiciye daha fazla duyurmak için Türkiye'de tek olduğuna vurgu yapan reklam kampanyasını başlattı. Yüzde 100 Türk ve yerli sermaye ile devam eden Uludağ'ın AR-GE merkezi ekibinin bu atılımı reklam kampanyasıyla beraber tüketicilerine anlatılmaya başlandı.

"Lezzet İçiririm Koruyucu İçirmem" mottosuyla Uludağ İçecek'in gazlı ürün kategorisinde koruyucusuz üretim yapan tek firma olduğunun altının çizildiği filmlerin yönetmenliğini Ali Can Zeren üstlendi. Mart ayında yayına giren yeni reklam filmleriyle Uludağ İçecek, tüketicilerine ürünlerinin koruyucusuz olduğunu televizyon, dijital ve radyo gibi platformlarda duyurmaya başladı.

İnovasyona yaptığı yatırımlarla tüketici sağlığını düşünerek yeni ve farklı ürünler geliştirmeyi kendine misyon edinen Uludağ İçecek, Türkiye'ye ve dünyaya güvenilen ve beğenilen ürünler sunmaya devam ediyor. Ayrıca yıllardan beri tüketicilerine lezzetli ürünler sunan Uludağ İçecek tüm ürünlerinde yüzde 100 pancar şekeri kullanıyor - BURSA

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Abdurrahim Albayrak'ın koronavirüs test sonucu belli oldu Ekonomi
Abdurrahim Albayrak'ın koronavirüs test sonucu belli oldu
Emekli orgeneralin kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ortaya çıktı Ekonomi
Emekli orgeneralin kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ortaya çıktı
Koronavirüs nedeniyle kapatma kararı aldılar! İşte o AVM'ler Ekonomi
Koronavirüs nedeniyle kapatma kararı aldılar! İşte o AVM'ler
Rusya'dan aşı için sevindiren haber! Virüsün gen haritası çıkarıldı Ekonomi
Rusya'dan aşı için sevindiren haber! Virüsün gen haritası çıkarıldı
Yaşlılar, virüs uyarılarını dinlemeyince belediye bunu yapmak zorunda kaldı Ekonomi
Yaşlılar, virüs uyarılarını dinlemeyince belediye bunu yapmak zorunda kaldı
Virüs belirtileri olan vatandaş herkesin yapması gereken hareketi yaptı Ekonomi
Virüs belirtileri olan vatandaş herkesin yapması gereken hareketi yaptı
İtalya'da yaşayan 72 yaşındaki Türk kadın feryat etti: Burada ölenleri yakıyorlar, beni buradan alın
İtalya'da yaşayan 72 yaşındaki Türk kadın feryat etti: Burada ölenleri yakıyorlar, beni buradan alın
Türkücü İbrahim Tatlıses, iki kadın çalışanı tarafından dolandırıldı
Türkücü İbrahim Tatlıses, iki kadın çalışanı tarafından dolandırıldı
7 büyük tekstil markası, koronavirüs nedeniyle tüm mağazalarını kapatma kararı aldı
7 büyük tekstil markası, koronavirüs nedeniyle tüm mağazalarını kapatma kararı aldı
Koronavirüste yeni gelen verilere göre gençler koronavirüse karşı dayanıklı değil
Koronavirüste yeni gelen verilere göre gençler koronavirüse karşı dayanıklı değil
Türkiye'de kaç kişiye koronavirüs testi yapıldı? Sağlık Bakanı Meclis'te açıkladı
Türkiye'de kaç kişiye koronavirüs testi yapıldı? Sağlık Bakanı Meclis'te açıkladı
103 suçtan aranan 'Binbir surat' lakaplı inşaat mühendisi yakalandı
103 suçtan aranan "Binbir surat" lakaplı inşaat mühendisi yakalandı
Virüs nedeniyle İran'da mahsur kalan İlayda Akdoğan, sevgilisini tıraş ettiği anları paylaştı
Virüs nedeniyle İran'da mahsur kalan İlayda Akdoğan, sevgilisini tıraş ettiği anları paylaştı
Salgın nedeniyle evde olan Eda Taşpınar, Instagram'dan siyah mayolu pozunu paylaştı
Salgın nedeniyle evde olan Eda Taşpınar, Instagram'dan siyah mayolu pozunu paylaştı
Fatih'te 'yan bakma' kavgasında bir kişi yaralandı
Fatih'te "yan bakma" kavgasında bir kişi yaralandı
Amiens Kulübü, koronavirüs nedeniyle çalışanlarının maaşında kesintiye gitti
Amiens Kulübü, koronavirüs nedeniyle çalışanlarının maaşında kesintiye gitti
2021 FIFA Kulüpler Dünya Kupası ertelendi
2021 FIFA Kulüpler Dünya Kupası ertelendi
ABD, koronavirüs nedeniyle Türkiye'deki konsolosluk işlemlerini durdurdu
ABD, koronavirüs nedeniyle Türkiye'deki konsolosluk işlemlerini durdurdu
Almanya, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye ile olan mülteci kabul programını askıya aldı
Almanya, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye ile olan mülteci kabul programını askıya aldı
Yunanistan'da koronavirüs salgını orduya sıçradı! Bazı askerler karantinaya alındı
Yunanistan'da koronavirüs salgını orduya sıçradı! Bazı askerler karantinaya alındı
İngiltere'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 104'e yükseldi
İngiltere'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 104'e yükseldi
Umre ziyaretinden Erzurum'a gelen 2 kişi koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı
Umre ziyaretinden Erzurum'a gelen 2 kişi koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı
Pavyon ve gece kulüplerinin kapatılması Ankaralı vatandaşımızı durduramadı
Pavyon ve gece kulüplerinin kapatılması Ankaralı vatandaşımızı durduramadı
İstanbul Yavuz Selim Camii'nde cemaatle namaz kılma tartışması yaşandı
İstanbul Yavuz Selim Camii'nde cemaatle namaz kılma tartışması yaşandı
Son dakika: ÖSYM, koronavirüs nedeniyle 9 sınavın tarihini erteledi
Son dakika: ÖSYM, koronavirüs nedeniyle 9 sınavın tarihini erteledi
Ceferin son noktayı koydu: Ligler iptal edilip, Liverpool şampiyon sayılmayacak
Ceferin son noktayı koydu: Ligler iptal edilip, Liverpool şampiyon sayılmayacak
İtalya'daki can kaybı Çin'e yaklaştı! İşte sayılarla koronavirüs tablosu
İtalya'daki can kaybı Çin'e yaklaştı! İşte sayılarla koronavirüs tablosu
Çin'de ilk kez ülke içi kaynaklı koronavirüs vakası görülmedi
Çin'de ilk kez ülke içi kaynaklı koronavirüs vakası görülmedi
Belçikalılar, koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına alkışla moral desteği verdi
Belçikalılar, koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına alkışla moral desteği verdi
Koronavirüsün sosyal hayatı kısıtlamasıyla, ekmeğe talep yüzde 35 arttı
Koronavirüsün sosyal hayatı kısıtlamasıyla, ekmeğe talep yüzde 35 arttı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Meral Akşener Süleyman Soylu İçişleri Bakanı Fahrettin Altun Mehmet Cahit Turhan
Magazin Cem Yılmaz Guido Senia Şeyma Subaşı Mustafa Sandal
Spor Falcao Ersun Yanal Burak Yılmaz Burak Yılmaz Bülent Uygun
Daha Fazla Mart Futbol Almanya Futbolcu
Şu an buradasınız: Uludağ İçecek Türkiye'nin koruyucusuz üretim yapan tek firması oldu - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.3.2020 16:14:58. #1.15#
title