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Uludağ İçecek'ten yine bir ilk

Uludağ İçecek Türk AŞ, korona virüs ile mücadele sürecinde almış olduğu tedbirler ve hijyen koşulları sayesinde, doğal kaynak suyu, doğal maden suyu ve içecek sektöründe TSE COVİD-19 Güvenli Üretim Belgesi'ni alan ilk firma oldu.

Uludağ İçecek'ten yine bir ilk
25.06.2020 09:34 | Son Güncelleme: 25.06.2020 09:38

Uludağ İçecek Türk AŞ, korona virüs ile mücadele sürecinde almış olduğu tedbirler ve hijyen koşulları sayesinde, doğal kaynak suyu, doğal maden suyu ve içecek sektöründe TSE COVİD-19 Güvenli Üretim Belgesi'ni alan ilk firma oldu.

Uludağ İçecek; üretim hatlarında uyguladığı pastörizasyon ve dezenfeksiyon yöntemleri ile üretimin yapıldığı tüm alanlarda ortam havası dahil olmak üzere herşeyin steril olmasını sağlarken, hatlara koruyucu özel giysiler, maske ve eldiven olmaksızın girilmiyor. Ürünler; onaylı ve sertifikalı hijyenik şartlarda, flaş pastörizasyon yöntemiyle ticari olarak steril hale getiriliyor. PET ambalajlı ürünlerin üretimi aseptik hat sistemiyle gerçekleştiriliyor. Cam ve kutu ürünlerin üretildiği tünel pastörizasyon sistemlerinde ise ürünler ve ambalajlar kontaminasyon riskinden arındırılmış dolum makinelerine alınıyor, şişe yıkama, dolum ve kapaklama işlemleri HEPA filtreden geçirilmiş hava ile beslenen ortamda, tam otomatik şekilde tamamen steril halde gerçekleştiriliyor. Bu sistemde dışarıdan herhangi bir kontaminasyon riski olmadığı gibi, ortam havası ısı, nem, basınç gibi parametrelerin kontrol altında tutulduğu ve belirlenmiş limitler dahilinde olması gereken partikül sayısı şartlarının sağlandığı temiz hava olarak tanımlanan şartlarda bulunuyor. Sürekli gerçekleştirilen hava ölçümü, personel-ekipman biyo-kontaminasyon testleri ile mikrobiyolojik açıdan uygunluk ve sterilizasyon etkinliği sağlanıyor.

Uludağ İçecek, hijyenik şartlarda koruyucusuz meşrubat üretimi için son teknoloji ile donatılmış üretim tesislerinde ISO 22000, FSSC 22000, BRC Food, BRC Lojistik ve IFS gibi Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri; FDA Food Defence (Gıda Savunması) risk değerlendirme bakış açısı ve GMP (İyi Üretim Uygulamaları) - GHP (İyi Hijyen Uygulamaları), ulusal ve uluslararası mevzuatlar ile ürün kalite-güvenlik standartlarının gerekliliklerini yerine getiriyor. Uludağ İçecek, sahip olduğu tüm bu iyi hijyen uygulamaları ve gıda güvenliği yönetim sistemi uygulamalarının yanı sıra, koronavirüs ile mücadele sürecinde almış olduğu tedbirler ve hijyen koşullarının Bilim Sanayi Bakanlığı ve Türk Standartları Enstitüsü tarafından hazırlanan standartlara uygunluğunun tescil edilmesiyle Türkiye'de doğal kaynak suyu, doğal maden suyu ve içecek sektöründe TSE COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi'ni almaya hak kazanan ilk firma oldu.

Türkiye'nin tüm ürünlerini koruyucusuz üreten tek içecek şirketi

Uludağ İçecek, tüm ürünlerini koruyucusuz üretmek için gerekli teknoloji, Ar-Ge çalışmalarını gerçekleştirmenin yanında tedarikçilerinin de gerekli Ar-Ge yatırımlarını yapmasını sağlayarak, ham maddelerinden de koruyucuyu tamamen çıkarmalarını sağladı. Bu çalışmalarla birlikte Uludağ İçecek, tüm ürünlerinde koruyucusuz üretim yapan Türkiye'nin tek içecek şirketi. Bunun yanında gazlı içecek ürün gamında yüksek kapasitede koruyucusuz üretim yapabilen dünyadaki ilk şirket olma özelliğini de koruyor.

Uludağ İçecek Ürünleri yüzde 100 pancar şekeri ile üretilirken, şirket ürünlerinde nişasta bazlı glikoz ve fruktoz şrubu kullanmıyor - BURSA

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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