Uludağ İçecek, İş'te Eşit Kadın Sertifikası'nı alan sektöründeki ilk firma oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Uludağ İçecek, İş'te Eşit Kadın Sertifikası'nı alan sektöründeki ilk firma oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Uludağ İçecek, İş'te Eşit Kadın Sertifikası'nı alan sektöründeki ilk firma oldu

Uludağ İçecek, İş'te Eşit Kadın Sertifikası'nı sektöründe ilk ve öncü firma olarak almaya hak kazandı.

Uludağ İçecek, İş'te Eşit Kadın Sertifikası'nı sektöründe ilk ve öncü firma olarak almaya hak kazandı.

İş hayatında kadınlara eşit haklar ve fırsatlar verilmesi için çalışan kurumların çalışmalarının sertifikalandırılması ve küçük ve orta ölçekli işletmelerden başlayarak adil toplum oluşturma hedeflerinin yayılması hedefleyen Uludağ İçecek, Global Compact Türkiye Kadının Güçlenmesi Pensipleri (WEPs) ile örtüşen Kadına Eşitlik Prensipleri çerçevesinde belirlenen kriterlerin denetlendiği ve Sürdürülebilirlik Akademisi tarafından oluşturulan programa yaptığı başvuru sonucu 100'den fazla ülkede denetimler gerçekleştiren İntertek tarafından İş'te Eşit Kadın Sertifikası'nı sektöründe ilk ve öncü firma olarak almaya hak kazandı. Denetimler kapsamında Uludağ İçecek, yönetim sistemi, işe alım ve çalıştırma, iş sağlığı ve güvenliği, tedarik zinciri, sosyal etki gibi konu başlıkları cinsiyet eşitliğine yönelik şirket politikaları, kadın istihdamına yönelik ölçülebilir hedefleri, kadın çalışan sayıları, çalışanlar ve yöneticiler arasında cinsiyet bazında dağılım dengesi, işe alım ve değerlendirme süreçlerinde cinsiyet eşitliği, aynı işi yapan kadın ve erkek çalışanların ücret dengesi açısından değerlendirdi. Uludağ İçecek, bu değerlendirmeler sonucunda çalışanlar için tercih edilen şirket olarak görülmenin yanı sıra herkesin yaşamak istediği adil toplum düzeni oluşturmaya da destek olan kurumlardan biri olmanın gururunu yaşıyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Cahit Özkan Özlem Zengin Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cem Adrian Sezen Aksu Hande Erçel Farah Zeynep Abdullah
Spor İsmail Kartal Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu Servet Yardımcı Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ramazan Ali Koç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Uludağ İçecek, İş'te Eşit Kadın Sertifikası'nı alan sektöründeki ilk firma oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.4.2021 10:40:40. #1.14#
title