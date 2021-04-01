Uludağ İçecek, İş'te Eşit Kadın Sertifikası'nı alan sektöründeki ilk firma oldu

Uludağ İçecek, İş'te Eşit Kadın Sertifikası'nı sektöründe ilk ve öncü firma olarak almaya hak kazandı.

Uludağ İçecek, İş'te Eşit Kadın Sertifikası'nı sektöründe ilk ve öncü firma olarak almaya hak kazandı.

İş hayatında kadınlara eşit haklar ve fırsatlar verilmesi için çalışan kurumların çalışmalarının sertifikalandırılması ve küçük ve orta ölçekli işletmelerden başlayarak adil toplum oluşturma hedeflerinin yayılması hedefleyen Uludağ İçecek, Global Compact Türkiye Kadının Güçlenmesi Pensipleri (WEPs) ile örtüşen Kadına Eşitlik Prensipleri çerçevesinde belirlenen kriterlerin denetlendiği ve Sürdürülebilirlik Akademisi tarafından oluşturulan programa yaptığı başvuru sonucu 100'den fazla ülkede denetimler gerçekleştiren İntertek tarafından İş'te Eşit Kadın Sertifikası'nı sektöründe ilk ve öncü firma olarak almaya hak kazandı. Denetimler kapsamında Uludağ İçecek, yönetim sistemi, işe alım ve çalıştırma, iş sağlığı ve güvenliği, tedarik zinciri, sosyal etki gibi konu başlıkları cinsiyet eşitliğine yönelik şirket politikaları, kadın istihdamına yönelik ölçülebilir hedefleri, kadın çalışan sayıları, çalışanlar ve yöneticiler arasında cinsiyet bazında dağılım dengesi, işe alım ve değerlendirme süreçlerinde cinsiyet eşitliği, aynı işi yapan kadın ve erkek çalışanların ücret dengesi açısından değerlendirdi. Uludağ İçecek, bu değerlendirmeler sonucunda çalışanlar için tercih edilen şirket olarak görülmenin yanı sıra herkesin yaşamak istediği adil toplum düzeni oluşturmaya da destek olan kurumlardan biri olmanın gururunu yaşıyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı