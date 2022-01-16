Uludağ hafta sonu günübirlik tatilcilerle doldu

KIŞ turizminin önemli kayak merkezlerinden Uludağ, bu hafta sonu da tatilcilerin uğrak yeri oldu. Soğuk havaya rağmen, kayak pistleri hem otellerde konaklayan hem de günübirlik tatilcilerle doldu, pistlerde zaman zaman kazalar da yaşandı.

17 otel, tesis ve 5 bin yatak kapasitesi ile Türkiye'nin en büyük kış ve doğa sporları merkezi olan Uludağ'da, hava sıcaklığı sıfırın altında 11 derece, Kar kalınlığı ise 56 santimetre olarak ölçüldü. Kar yağışının etkili olduğu Uludağ'da, bu hafta sonu da günübirlik tatilcilerle doldu. Yerli ve yabancı turistler, pistlerde yoğunluk oluşturdu.

Jandarma ekipleri de Uludağ'daki tedbirlerini sürdürüyor. Tatilciler, hem pandemi kurallarına uymaları hem de kaybolmamaları için sık sık uyarılıyor. Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri de herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için kayak pistinde kar motorlarıyla sürekli devriye geziyor. JAK timleri kayak pistlerinde meydana gelen kazalara da anında müdahale ediyor. Milli park gişelerinden itibaren ise kış lastiği ve zincir kontrolü yapılıyor. Kış lastiği ve zinciri olmayan araçların oteller bölgesine geçişine izin verilmiyor.