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Uludağ hafta içi de kayakçıların gözdesi

Uludağ hafta içi de kayakçıların gözdesi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kış turizminin gözde merkezlerinden Uludağ'da hafta içi olmasına rağmen yoğunluk yaşandı.

BURSA (İHA) - Kış turizminin gözde merkezlerinden Uludağ'da hafta içi olmasına rağmen yoğunluk yaşandı. Bursa ve çevre şehirlerden gelen vatandaşlar zirveye akın etti.

Uludağ'da kar kalınlığı 65 santimetreye ulaştı. Hava sıcaklığının -14'lere düştüğü Uludağ'da vatandaşlar kayak yaparak keyifli vakit geçirdi. Havanın güzel olmasını fırsat bilen turistler pistlerin tozunu attırdı.

Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı Yahya Usta, Uludağ'daki yoğunluk hakkında şunları söyledi: "Yaklaşık 1 metre kar var. Geçen yıl Ocak ayının 17'sinden sonra ilk kez sezonu daha geriye dönük, geçmişi bize andıracak durumda açıyoruz. Aralığın başından itibaren sezon açıldı. Uludağ'ın doluluk oranına bakarsak yüzde 90 civarında. Bundan sonra böyle dolu olacak. Pandemi ile birlikte ekonominin yansıttığı dezavantajlı durumu önümüzdeki sezon avantajlı duruma çevireceğiz. Türkiye genelinde 420 kayak hocası var. Bunlardan 200'ü Uludağ'da görev yapıyor. Mevcut sistemi düşünerek biz de ders fiyatlarında büyük bir artışa gitmedik. Tatilciyi düşünerek, dağdaki esnafı düşünerek, şartları daha yumuşak hale getirmek istedik" ifadelerini kullandı.

(Samet Doğru - Hakan Gönül/İHA)

Uludağ hafta içi de kayakçıların gözdesi

Uludağ hafta içi de kayakçıların gözdesi

Uludağ hafta içi de kayakçıların gözdesi

Uludağ hafta içi de kayakçıların gözdesi

Uludağ hafta içi de kayakçıların gözdesi

Uludağ hafta içi de kayakçıların gözdesi

Uludağ hafta içi de kayakçıların gözdesi

Uludağ hafta içi de kayakçıların gözdesi

Uludağ hafta içi de kayakçıların gözdesi

Uludağ hafta içi de kayakçıların gözdesi

Uludağ hafta içi de kayakçıların gözdesi

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