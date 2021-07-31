Uludağ Gazoz, şampiyon okçunun yanında
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Uludağ Gazoz, şampiyon okçunun yanında

Uludağ Gazoz, şampiyon okçunun yanında
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Türkiye'nin yerli sermayeli en büyük ve en köklü içecek şirketlerinden Uludağ İçecek, olimpiyat birincisi olan milli okçu Mete Gazoz'un 2017'den beri yanında olmaktan gurur duyuyor.

Türkiye'nin yerli sermayeli en büyük ve en köklü içecek şirketlerinden Uludağ İçecek, olimpiyat birincisi olan milli okçu Mete Gazoz'un 2017'den beri yanında olmaktan gurur duyuyor.

Kültür sanattan eğitime ve spora kadar pek çok alandaki sponsorluk çalışmalarıyla Türkiye'nin toplumsal hayatının zenginleşmesi ve ileriye taşınmasına katkı sağlayan Uludağ İçecek, 2017'de bugüne Mete Gazoz'un "Efsane Uludağ Gazozu" markasıyla aralıksız sponsoru.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda sergilediği üstün performansla tarih yazan ve ülkemize okçulukta ilk olimpiyat altın madalyasını getiren milli okçu Mete Gazoz, ata sporumuz olan okçuluğu Türkiye'de bir üst kademeye taşıyarak ülkemizin göğsünü kabarttı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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