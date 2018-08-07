Uludağ Eteklerinde Orman Yangını (4)
YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ BELLİ OLDUBursa'da, Uludağ'ın eteklerinde başlayan ve kontrol altına alınıp soğutma çalışması devam eden orman yangının çıkış nedeni belirlendi.
YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ BELLİ OLDU
Bursa'da, Uludağ'ın eteklerinde başlayan ve kontrol altına alınıp soğutma çalışması devam eden orman yangının çıkış nedeni belirlendi. Yangına, doğa yürüyüşüne çıkan ve burada yaptıkları piknik sonrası yaktıkları ateşi söndürmeyen kişilerin neden olduğu tespit edildi.
Jandarma, bu kişilerin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.
Berktuğ ÖNCÜ-Gürkan DURAL/BURSA,