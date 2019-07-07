Uludağ eteklerinde orman yangını
Bursa'nın Kestel ilçesinde makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Bursa'nın Kestel ilçesinde makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Bursa'nın büyük su fabrikaları ile meşhur Derekızık Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen 2 itfaiye aracı ve orman ekiplerinin çalışmaları sonucu kontrol altına alınan yangında makilik alan zarar gördü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - BURSA
Kaynak: İHA
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