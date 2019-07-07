Uludağ eteklerinde orman yangını

Bursa'nın Kestel ilçesinde makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Bursa'nın büyük su fabrikaları ile meşhur Derekızık Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen 2 itfaiye aracı ve orman ekiplerinin çalışmaları sonucu kontrol altına alınan yangında makilik alan zarar gördü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - BURSA

Kaynak: İHA