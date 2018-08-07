Uludağ Eteklerinde Orman Yangını (1)
BURSA'da Uludağn eteklerindeki ormanlık alanda yangın çıktı.
BURSA'da Uludağn eteklerindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına havadan müdahale ediliyor.
Uludağ'ın eteklerinde Sarıaalan mevkisi yakınındaki ormanlık alanda saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. Eğimli arazideki yangına Orman Genel Müdürlüğü'ne ait Bursa ve Balıkesir'deki iki helikopter havadan müdahale ediyor. Yetkililer söndürme çalışmalarının sürdüğünü belirtti.
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