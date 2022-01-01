Uludağ eteklerinde kaybolan Danimarka uyruklu kişiye ulaşıldı

ANTALYA (AA) - Bursa'dan Uludağ'a yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolan Danimarka uyruklu kişi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Antalya'dan Bursa'ya gelen Yusuf Sepehizade (21) dün öğle saatlerinde Uludağ'a doğru yürüyüşe çıktıktan sonra ani sis bastırması sonucunda kayboldu.

Kaybolan kişiyle telefon görüşmesi gerçekleştiren jandarma ekipleri, Sepehizade'nin Kestel ilçesi Alaçam mevkisinde olduğunu tespit etti.

Çalışma başlatan ekipler, şahsa Gavurpınarı mevkisinde ulaştı.

Bölgenin sarp ve yamaç olması nedeniyle Sepehizade'yi köylülerin traktörüyle indiren ekipler, daha sonra sağlık ekiplerine teslim etti.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Yusuf Sepehizade, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şahsın durumunun iyi olduğu öğrenildi.