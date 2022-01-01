Uludağ eteklerinde kaybolan Danimarka uyruklu kişiye ulaşıldı

BURSA (AA) - Bursa'dan Uludağ'a yürüyüşe çıkan ve kaybolduğu belirlenen Danimarka uyruklu kişiye ulaşıldı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri, Bursa merkezden Uludağ'a yürüyüşe çıkan bir kişinin kaybolduğu ihbarını aldı.

Kaybolan kişiyle telefon görüşmesi gerçekleştiren jandarma ekipleri, Danimarka uyruklu Yusuf S'nin Kestel ilçesi Alaçam mevkisinde olduğunu tespit etti.

Çalışma başlatan ekipler, Yusuf S'nin bulunduğu yere ulaştı.

Bursa Valisi Yakup Canbolat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu saat itibarıyla şahsa ekiplerimiz canlı olarak ulaştı. Bulunduğu yerden getirilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor." dedi.