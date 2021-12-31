Uludağ eteklerinde kaybolan Danimarka uyruklu kişinin bulunması için çalışma başlatıldı - Haberler
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Uludağ eteklerinde kaybolan Danimarka uyruklu kişinin bulunması için çalışma başlatıldı

Uludağ eteklerinde kaybolan Danimarka uyruklu kişinin bulunması için çalışma başlatıldı
AA / Sinan Balcıkoca - Haberler | Güncel

Bursa'dan Uludağ'a yürüyüşe çıkan ve kaybolduğu belirlenen Danimarka uyruklu kişinin bulunması için çalışma başlatıldı.

BURSA (AA) - Bursa'dan Uludağ'a yürüyüşe çıkan ve kaybolduğu belirlenen Danimarka uyruklu kişinin bulunması için çalışma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri, Bursa merkezden Uludağ'a yürüyüşe çıkan bir kişinin kaybolduğu ihbarını aldı.

Kaybolan kişiyle telefon görüşmesi gerçekleştiren jandarma ekipleri, Danimarka uyruklu Yusuf S'nin Kestel ilçesi Alaçam mevkisinde olduğunu tespit etti.

Ekipler Yusuf S'nin kurtarılması için çalışma başlattı.

Bursa Valisi Yakup Canbolat, AA muhabirine arama ve kurtarma faaliyeti için AFAD ile koordine kurularak JAK unsurunun görevlendirildiğini söyledi.

Kestel İlçe Jandarma Komutanlığınca Yusuf S'nin muhtemel çıkış güzergahına ekiplerin yönlendirildiğini belirten Canbolat, "Kayıp kişinin bulunduğu yerin tam olarak tespit edilmesi için insansız hava aracı talep edildi." dedi.

AA / Sinan Balcıkoca - Son Dakika Haberleri

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