Uludağ eteklerinde çıkan yangın kontrol altına alındı

Bursa'da Uludağ eteklerinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Yıldırım ilçesi 75. Yıl Mahallesi'nin üst kısımlarındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü ve Bursa Büyükşehir Belediye İtfaiyesi ile polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin arazözler ve ilk müdahale araçlarıyla yürüttüğü söndürme çalışmasına helikopterle havadan destek sağlandı.

Yangını yaklaşık bir saatte kontrol altına alan görevliler, soğutma çalışmasına başladı.