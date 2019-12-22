Uludağ etekleri alevlere teslim

22.12.2019 10:50 | Son Güncelleme: 22.12.2019 10:55

Uludağ eteklerindeki Erikli Yaylası'nda sabah saatlerinde orman yangını çıktı. Şiddetli lodosun etkisiyle yangın büyürken, ekipler yangına müdahalede bulunurken zor anlar yaşıyor.



Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi kırsa Fidyekızık Mahallesi yakınlarında saat 07.30 sularında henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Ormanlık alandan alevlerin yükseldiğini gören bölge sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yönlendirildi.



Şiddetli lodos yangının büyümesine neden oluyor



100 itfaiye eri, 25 arazöz ve AFAD ekipleri yangını söndürmek için müdahale ediyor. Fakat dün akşam saatlerinden itibaren şehirde etkili olan ve saatteki hızı 70 kilometreye ulaşan lodos yangının büyümesine ve yangına müdahalede bulunan ekiplerin zor anlar yaşamasına neden olurken, yangını kontrol altına almak için müdahaleler devam ediyor. - BURSA

Kaynak: İHA