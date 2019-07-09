Uludağ Esnaflar Turizm Geliştirme Kooperatifi 1. Olağan Kongresi

Uludağ Esnaflar Turizm Geliştirme Kooperatifinin ilk olağan kongresi yapıldı.

Kültür Park'ta düzenlenen ve tek liste ile gidilen kongrede, oyların çoğunluğunu alan Oğuzhan Maviçiçek başkanlığa seçildi.

Maviçiçek başkanlığındaki yönetim kurulu, Galip Engin, Göksel Demirhan, Feridun Melek, Selim Adıyaman, Mustafa Gültekin ve Murat Vatansever'den oluştu.

Kongrenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Maviçiçek, kooperatifi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Dört Mevsim Uludağ" sloganından yola çıkarak kurduklarını söyledi.

Maviçiçek, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Valilik, Belediye, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile uyum içinde çalışacaklarını belirterek, "Uludağ'ı olması gerektiği yere taşıyacağımıza, Uludağ turizmini dört mevsime yayacağımıza, Uludağ'ın sorunlarını el birliğiyle çözeceğimizi inanarak yola çıktık." ifadesini kulandı.

Kaynak: AA