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Uludağ Elektrik'in hisseleri İngiliz yatırım fonu Actis'e devredildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Uludağ Elektrik'in hisseleri İngiliz yatırım fonu Actis'e devredildi

Limak Yatırım ile uluslararası sürdürülebilir altyapı yatırım fonu Actis arasında Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova illerinin bulunduğu Uludağ bölgesinde elektrik dağıtım ve perakende satış faaliyetlerini sürdüren Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. ve Limak Uludağ Perakende Elektrik Satış A.Ş.

BALIKESİR (İHA) - Limak Yatırım ile uluslararası sürdürülebilir altyapı yatırım fonu Actis arasında Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova illerinin bulunduğu Uludağ bölgesinde elektrik dağıtım ve perakende satış faaliyetlerini sürdüren Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. ve Limak Uludağ Perakende Elektrik Satış A.Ş.'nin ("Uludağ Elektrik Şirketleri") tek hissedarı olan Uluğ Enerji Dağıtım ve Perakende Satış Hizmetleri A.Ş.'nin ("Uluğ") paylarının tamamının devri için hisse satış sözleşmesi, 30 Eylül 2021 tarihinde imzalandı.

Söz konusu hisse devrinin Rekabet Kurumu, T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu onayları ve ilgili diğer koşulların tamamlanmasının ardından gerçekleşmesi öngörülüyor. Dünyanın önde gelen sürdürülebilir altyapı yatırım fonu Actis'in, dünya çapında farklı ülkelerde 18 ofisi bulunuyor. Kuruluşundan itibaren yatırımcılarından 24 milyar ABD Doları büyüklüğünde fon katılımı sağlayan Actis, sahip olduğu portföyüyle 40 milyonun üzerinden insana hizmet sağlarken, enerji alanına bugüne kadar 24 GW üzerinde kurulu kapasiteye sahip konumda.

Limak Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, söz konusu hisse satış anlaşmasına ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Yaklaşık 1 yıldan bu yana İngiliz yatırım fonu Actis ile Uludağ Elektrik'in hisselerinin devri için yaptığımız görüşmeleri tamamladık ve hisse devir sözleşmesini imzaladık. Yapılan bu anlaşmanın, özellikle altyapı yatırımlarında yabancı yatırımcıların Türkiye'nin potansiyeline olan ilgisinin bir göstergesi olduğunu düşünüyorum. Yabancı yatırımcı için yatırım yapılacak güvenli bir liman olarak görülen ülkemiz ve sektörümüzün önümüzdeki yıllarda da büyümesini sürdürmesini bekliyoruz. Limak Şirketler Grubu olarak bu satıştan elde edeceğimiz geliri, Türkiye'de faaliyet gösterdiğimiz sektörlerde yürütmeyi öngördüğümüz diğer projelerimize yatırmayı düşünüyoruz." - BURSA

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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Haber: Uludağ Elektrik'in hisseleri İngiliz yatırım fonu Actis'e devredildi - Haberler Ekonomi
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