Uludağ Ekonomi Zirvesi sona erdi

Uludağ Ekonomi Zirvesi sona erdi.

Uludağ Ekonomi Zirvesi sona erdi.

Capital, Ekonomist ve StartUp dergileri tarafından 2012 yılından bu yana düzenlenen ve bu yıl Vodafone Business ana sponsorluğunda gerçekleştirilen Uludağ Ekonomi Zirvesi ilk kez hibrit (fiziksel ve online) olarak yapıldı.

Zirve bu yıl da sanayiden ticarete, üretimden perakendeye, finanstan teknolojiye, dijital dönüşümden sürdürülebilirliğe kadar pek çok sektörün nabzını tuttu. "Yeni Dünyaya Hazır Mıyız?" ana temasıyla iki gün boyunca devam eden zirvede 100'ü aşkın konuşmacı ağırlandı.

Zirveye, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay ve Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç da konuşmacı olarak yer aldı.

Küresel ve yerel bazda yeni yükseliş ve toparlanma dönemine ilişkin konuların tartışıldığı zirvede, salgın sonrasında yeni dünya düzeni, yeni normaller ve yükselişin nasıl olacağı konuşulurken, daha iyi bir dünya için izlenmesi gereken stratejiler de ele alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan