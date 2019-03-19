Uludağ Ekonomi Zirvesi'nin Ana Sponsoru Bu Sene: Garenta

22-23 Mart tarihlerinde 8'incisi düzenlenecek olan zirve; 1.500'ün üzerinde katılımcı ve 100'ün üzerinde konuşmacıya ev sahipliği yapacak.

Capital ve Ekonomist dergileri tarafından bu yıl sekizincisi düzenlenecek Uludağ Ekonomi Zirvesi'nin ana sponsoru araç kiralamanın yeni nesil markası Garenta oldu. Farklı bakış açılarıyla iş dünyasını buluşturan ve ekonomi dünyasında gündem yaratan bu değerli organizasyonda ilk günden bugüne ana sponsor olarak yer alan Garenta, bu yıl da geleneği devam ettirdi.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Garenta ve ikinciyeni.com Genel Müdürü Emre Ayyıldız, "Garenta olarak Türkiye'nin en önemli etkinliklerinden biri olan Uludağ Ekonomi Zirvesi'ne 2012 yılından bu yana ana sponsor olarak destek oluyoruz. İş dünyasını bir araya getiren, sektörleri ve şirketleri buluşturarak ekonomi dünyasının gündemini masaya yatıran bu zirvenin parçası olmaktan mutluluk duyuyoruz" dedi.

Uludağ Ekonomi Zirvesi'ne bu sene de 1.500'ün üzerinde katılımcı ve 100'ün üzerinde konuşmacı beklendiğini belirten Ayyıldız; sanayiden ticarete, üretimden perakendeye, finanstan eğitime kadar pek çok konunun ele alınacağını kaydetti. Ayyıldız ayrıca zirvede başarılı işlere ve yeniliklere imza atan girişimcilere, ekonomiye yön verecek yeniliklere de yer verileceğini sözlerine ekledi.

Türk iş dünyasını temsil eden şirketlerin yönetim kurulu başkanları ve üst düzey yöneticilerinin katıldığı Uludağ Ekonomi Zirvesi'de ABD, Kanada, İsveç, İsviçre, Ürdün, Nijerya, İngiltere, Güney Kore, Hollanda, Çin, Slovakya ve Estonya'dan uluslararası konuklar da ağırlanacak.

Kaynak: Bültenler