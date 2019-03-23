Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde 'Tarımın Ajandası' Tartışıldı

Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde, 'Tarımın Ajandası' oturumunda sürdürülebilir tarım için gereksinimler, genç kuşakların tarıma ilgisizliği ve tarımsal üretimin niteliği değerlendirildi.

Moderatörlüğünü BNP Cardif Türkiye CEO'su Cemal Kişmir'in yaptığı panele TC Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, 3830 Çiftliği Genel Müdürü Kıvılcım Pınar Kocabıyık, ve Halavet Gıda CEO'su Murat Göç katıldı.

TARIM POPÜLASYONU YAŞLANIYOR

TC Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, tarımın iki çeşit problemi olduğunu; bunların bazılarının hemen çözülebilecek problemler iken, bazılarının da yapısal problemler olduğunu belirtti. Pakdemirli "Türkiye en çok hasılat alabilecek tarımsal ürünleri üretse, gelir dört kat artıyor. Elbette ki stratejik üretim gerektiren ürünler var ama havzalara bölerek daha iyi bir üretim modeli ortaya koyabiliriz" dedi. Pakdemirli, kooperatiflerin üreticiye değer katacak çalışmalarına destek verdiklerini belirtti. "Üreticilerimize değer katamayan birçok kooperatifimiz, birliğimiz var. Üreticiye değer katan birliklerin sayısını artırmamız lazım" dedi. Pakdemirli "Türkiye'deki tarım popülasyonu yaşlanıyor. Bu popülasyonla geleceğe yönelik ciddi üretimler yapmak söz konusu olmayabilir. Çocuklarımızı toprakla buluşturmamız lazım" diyerek sahadan insanlarla birlikte tarım liselerinin oluşturulacağını anlattı. Pakdemirli tüm ziraat mühendislerinin toprakla buluşmaları ve sahada olmaları gerektiğini anlatarak ziraat mühendislerine memur olmak yerine özel sektörde çalışmak ya da girişimci olma çağrısı yaptı. Pakdemirli, doğayı tahrip etmemek için sıfır atık kavramının çok önemli olduğunu belirterek bir üretimdeki çıktının diğer üretimin girdisi olmasıyla bu sorunun üstesinden gelineceğini aktardı. Büyükbaş hayvan üretiminin geliştirilmesiyle ilgili tüm önlemleri aldıklarını söyleyen Pakdemirli, bu önlemlerin sonuçlarının üç yıl sonrasında görüldüğünü belirtti ve koyun eti tüketiminin de artırılmasının faydalı olacağını anlattı.

TARIMIN İTİBAR VE KAZANÇ SAĞLAMASI GEREK

3830 Çiftliği Genel Müdürü Kıvılcım Pınar Kocabıyık ise, sürdürülebilir tarımın organik tarımla kısıtlı olmadığını belirterek, "Tarımdaki gücümüzü kaybetmemek ve sürdürülebilir tarım için üretimden tüketiciye kadar her aşamayı detaylı inceleyip kayıp olmamasına çalışmamız gerek" dedi. "Tarımımızın güçlenmesi için genç kuşaklara kazanç ve itibar sağlaması ve kendine çekmesi gerekiyor" diyen Kocabıyık, "Ben de genç bir tarım girişimcisi olarak yeni kuşakların bu alana ilgi duyması için çalışıyorum" dedi.

KOLAJEN VE TÜREVLERİNE ODAKLANDIK

Halavet Gıda CEO'su Murat Göç, kolajen ve türevlerine odaklandıklarını belirterek birçok sanayi bölgesinde deri ürünleri ve jelatin ürettiklerini anlatarak "Helal jelatin pazarında dünyada ilk ikideyiz" diye konuştu. Ürettikleri yavaş salınımlı katı gübre ile tarımda verimliliği artırmayı amaçladıklarını söyleyen Göç, keratin konusunda Tübitak'la birlikte arge çalışmalarını tamamladıklarını ve kolajen kapsül üretimi için yatırımlara start verdiklerini belirtti. - Varan

Kaynak: DHA