TBWA Worldwide Uluslararası Başkanı Cem Topçuoğlu, "Globalliğinizi lokale indiremediğinizde, insanlara dokunup markanızı anlatamadığınızda ve insanların kafasında o markayı oluşturamadığınızda bir sonuç alamazsınız." dedi.

Topçuoğlu, Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde moderatörlüğünü Koton Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Yılmaz'ın üstlendiği "Global Şirket Yaratmak" oturumunda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin pek global marka yaratamadığını ancak birçok gobal iş insanını çıkarttığı belirtti

"Hem doğuyu hem batıyı bizden daha iyi anlayabilecek bir kültür yoktur." diyen Topçuoğlu, "Hangi ülkeye giderseniz gidin yaratacağınız bir hikayeyi çıkartma şansınız vardır. Çünkü onları anlayıp insanlarla konuşup doğru kadroları kurduğunuzda ve bunları doğru bir şekilde uyguladığınızda inanılmaz şeyler oluyor. Olay reklamcılıktan ziyade daha çok kültürel açıdan gelişiyor, yani oradaki çalışanları ve kültürü anlamayı becerirseniz her şeyi yapma şansı vardır." değerlendirmesinde bulundu.

Topçuoğlu, lokalden bölgesele ve bölgeselden globale doğru bir yarış olduğuna dikkati çekerek, "Bir taraftan aynı şekilde global de lokale doğru geliyor. Dolayısıyla çok enteresan bir döneme giriyoruz. Politika olarak da bir milliyetçilik trendi hakim ve hem devletler hem hükümetler bu lokal markaların gelişmesine ciddi şekilde destek veriyor. Operasyonda bulunulan, ürün ve hizmet verilen ülkede kültürü ve ülkeyi çok iyi anlamak gerekiyor. Global olmak çok güzel ama o globalliğinizi lokale indiremediğinizde, insanlara dokunup markanızı anlatamadığınızda ve insanların kafasında o markayı oluşturamadığınızda bir sonuç alamazsınız." şeklinde konuştu.

"Her sektörün, işin bir bebeklik dönemi var"

Global bir marka haline gelme sürecini anlatan UGG kurucusu Brian Smith de bir şirketi, markayı geliştirmenin bir bebeği büyütmeye benzediğini söyledi.

Avustralya'da herkesin giydiği botların ABD'de hiç kimsede olmadığını fark edip numuneleri gönderdiklerini ve ilk sene sadece 27 çift bot satabildiklerini fakat vazgeçmediklerini anlatan Smith, şunları söyledi:

"Yıllar içinde çok farklı sektörlerde çalışmış biri olarak bir felsefe geliştirdim; 'Yetişkinleri doğuramazsınız; Her sektörün, işin bir bebeklik dönemi var.' Piyasadaki milyar dolarlık şirketlerin birçoğu bu şekilde bin dolar gibi rakamla başlıyorlar. Her sektör, her iş de bu noktadan, yani bir bebeklik döneminden geçer. Birçok proje başarısız oluyor, büyütme ve besleme noktasında insanlar bıraktığı için. Fakat devam edilip nakliye talepleri geldiği zaman bir anda 20-30 milyon dolarlık bir şirkete dönüşebiliyorsunuz. Hizmet ve ürün gerçekten iyiyse bu çocuğu, bebeği ergenlik yıllarına kadar yetiştirebilirsiniz. Küresel bir marka yaratmanın süreci bir fikirle başlıyor ve bunun sonunu getirecek kararlılığı göstermekten geçiyor.?"

"İnsan kaynağını yeni kuşağa göre değiştirmeliyiz"

Koç Holding İnsan Kaynakları Direktörü ?Özgür Burak Akkol ise global şirketlerin 8 milyara dayanmış dünya nüfusu, yoğun bir teknoloji kullanımı ve 'hiperconnectivite' trendinin etkisindeki 'Z' kuşağını anlamaya çalışması gerektiğini söyledi.

Geçmişe göre daha hızlı ve daha uzun yaşayan bir kuşağın olduğuna değinen Akkol, "Z' kuşağı daha çok insanla tanışmak, daha çok yer görmek istiyor. Bu da kariyerinde daha sık değişikliğe gitmeye sebep oluyor. Bizim istihdamımızın yaş ortalaması 34. Bu kuşak unvanlara önem verdiği için 20 bin çalışanımızın unvanını değiştirdik. Bu kuşak daha fazla deneyim yaşamak istediği için rotasyon sistemini kullanıyoruz. Sonuç olarak global şirket olmak için insan kaynağınızı bu kuşağa göre değiştirmeniz gerekir." şeklinde konuştu.

"Hiçbir şey sıfırdan olmaz"

Netlog Lojistik Grubu Üst Yöneticisi CEO'su Şahap Çak ise 20-30 sene önce Türkiye'de lojistik kavramının bilinmediğini ancak günümüzde Türkiye'nin lojistik alanında önemli bir yere geldiğini ifade etti.

Cirolarının yaklaşık yüzde 55'inin yurt dışı operasyonlarından oluştuğunu anlatan Çak, "Hiçbir şey sıfırdan olmaz, olursa tabi sağlıklı, kalıcı olmaz. Grubumuzun hedefleri de sürekli kalıcı ortaklıklar, yatırımlardır. Hatta sloganımız da şudur: 'Biz çınar olmak için varız, kavak olmak için değil." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA