Siemens Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) ve Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Gelis, "10 yıl içerisinde siber güvenlik alanındaki ihlaller dünyanın en büyük 10 suçundan biri olacak. ABD, Çin, Türkiye, Hindistan gibi birçok ülke bunda büyük rol oynuyor." dedi.

Gelis, Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde moderatörlüğünü Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi Colman Deegan'ın yaptığı "Refah için dijitalleşme" başlıklı oturumda, dijitalleşmenin insanların hayatına dokunan bir şey olduğunu söyledi.

Her yerde ana konunun dijitalleşme ve veri olduğunu belirten Gelis, şöyle devam etti:

"Havalimanına girdiğimde veri üretiyorum, yüksek hızlı trene bindiğimde veri üretiyorum. Biz bu verinin değerinin farkında mıyız? Acaba burada bir sistemi kullanmak suretiyle verileri analiz edip daha üretken hale gelebiliyor muyuz? İşte dijitalleşme bununla alakalı bir durum. Bizim her gün hayatımıza dokunan bir olgu. Dijitalleşmeye daha fazla odaklanmamız gerekiyor. Şirketimizin sloganı 'gerçeklik için, orijinallik için dijital' şeklinde. Daha iyi bir yaşama sahip olabilmek ve daha fazla istihdam için dijitalleşmeye başvurmamız lazım."

Gelis, siber güvenlik meselesini herkesin kendi ülkesinde ya da bölgesinde çözemeyeceğine değinerek, "Bunun gibi şeylerin global ölçekte çözülmesi lazım. Gelecek küreselleşmeden geçiyor. Siber güvenlik dediğimiz zaman çok önemli bir konudan bahsediyoruz. 10 yıl içerisinde siber güvenlik alanındaki ihlaller dünyanın en büyük 10 suçundan biri olacak. ABD, Çin, Türkiye, Hindistan gibi birçok ülke bunda büyük rol oynuyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Çin son 5 yıldır dünyadaki en inovatif ülke"

China Market Research Group Genel Müdürü Shaun Rein ise Çin'de 700 milyon kişinin cep telefonundan internete erişim sağladığını belirtti.

Çin'de, Batı dünyası ve Çin dünyası şeklinde olmak üzere iki dünyanın yer aldığını anlatan Rein, şunları kaydetti:

"Çin'de kısmen bir kontrol mevcut. Ülke, içinde bir istikrarın olmasını istiyor ve Amerikalılar konusunda çok endişeliler. Endişeli olmakta da haklılar bence. Bir diğer konu ise internet oyuncularını iş içinde tutmaktır. Son birkaç yıl içinde Çin'de olup biteni düşünün. Belki 5 yıl önce Çin, bir kopyala yapıştır ülkesi gibi düşünülüyordu. Ancak son 5 yıldır Çin, mobil hizmetler konusunda dünyadaki en inovatif ülke olmaya başladı. ABD ile Çin arasında çok fazla gerilim var. Çin, ABD'ye küresel olarak yetişmeye çalışıyor."

Kaynak: AA