SB Enerji Yönetim Kurulu Üyesi Chockalingam Palaniappan, "Güneş enerjisinin depolanmasının, gelecekteki enerji yatırımlarının başında geleceğini düşünüyorum." dedi.

Palaniappan, Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde düzenlenen Google Türkiye Ülke Direktörü Bülent Hiçsönmez'in başkanlığını yaptığı "Yeni Bir Geleceğe Doğru" başlıklı oturumda, gelişmekte olan ülkeler bazında öncelikle Ortadoğu, Afrika gibi ülkelere odaklandıklarını belirtti.

Tropikal iklimlerin olduğu alanlarda güneşin daha çok görüldüğüne işaret eden Palaniappan, "Çevresel faktörler düşünüldüğü zaman pek çok ülke hükümeti, büyük yatırımlar yapıyorlar. Hepimizin neticede amaçladığı şey temiz enerji kaynağını yaygınlaştırmak. Gelecekte göreceğimiz enerji kaynakları depolama kaynaklarının maliyetine etkin olmasına bağlı olacak. Pahalı olmamasına bağlı olacak." diye konuştu.

Palaniappan, bakıldığı zaman halihazırdaki enerji kaynaklarının pek çok ülkede çok güvenilir nitelikte olmadığını ifade ederek şöyle konuştu:

"Güneş enerjisinin depolanmasının gelecekteki enerji yatırımlarının başında geleceğini düşünüyorum. Yatırımın gelecekteki bir başka alanı ise bu araçlara, mobilizasyona dönüşecek. Bu tabii hemen olacak bir şey değil. Şu anki şartlarda oldukça pahalı. Temiz enerji ve araçların yakıt ihtiyaçlarının karşılanması denildiğinde 2030 itibariyle neticede karbon emisyonlarının azaltılmasına, temiz enerji kaynaklarının kullanılabilmesine yönelik taahhütler var. Temiz enerji geleceğimizin en önemli önceliği olacaktır."

"Yeni endüstrilerin üreticisi olmamız gerekiyor"

DaVinci Enstitüsü Gelecek Bilimcisi Thomas Frey de şu anda kullanılan araçların aslında 120 yıllık bir gelişim sürecinin sonucu olduğunu aktardı.

Bu sürecin teknolojiyle birlikte 120 yılda bu noktaya gelebildiğine anlatan Frey, şunları söyledi:

"O yüzden 'Nereye gitmek, yönelmek istediğimizi öngörebiliriz ancak bütün problemleri nasıl çözebiliriz?' noktasında daha karmaşık bir durumla karşı karşıya kalıyoruz. Bütün endüstriyel alanların bir inişi çıkışı var. Bu alanların defaten birbirlerinin yerini aldıklarını gördük. Aslında en karlı endüstriler yükselişten düşüşe geçtikleri andan itibaren bambaşka bir noktada kendilerini bulabilirler. Özellikle halihazırdaki yeni endüstriyel alanları yok ederek yıkarak yeniden kendini yapılandıranlarla onlara zarar vermeyip kendisini geliştiren teknolojiler olarak ikiye ayrılıyor. Yeni şeyler yapmaya odaklanıp daha hızlı, etkin bir şekilde yapmayı amaçlıyorsak o zaman bunu yapabilmek için yeni endüstrilerin üreticisi olmamız gerekiyor. Önümüzdeki 20 yıl süresince yeni mikro endüstriler geliştirilecek ve endüstri burada makro boyutu değil mikro boyutta bunu yakalayabilenleri daha da büyütecek yakalayamayanlar yok olacak."

"Afrika Çin için ticari ortak olacak"

The Next Factory of the World Yazarı Irene Sun da üretim merkezlerinin Çin'den çıkması durumunda bu ülkenin ekonomik öneminin hiçbir şekilde azalmayacağını hatta artacağını söyledi.

Sun, şunları kaydetti:

"Afrika halihazırda en büyük gelişen yatırımcılardan bir tanesidir. Afrika'daki yüzde 90 oranındaki yatırımcı sadece bütün bunları 10 yıl içerisinde gerçekleştirdi. Gelecek 10 yıla baktığımız zaman Afrika tabanlı bir üretimci olmak yerine ticari anlamda bir partner olacak, Afrika Çin için ticari ortak olacak ve Çin bu noktada altyapı yatırımcısı olacak. Dolayısıyla Çin'in rollerine baktığımız zaman gelişmekte olan ekonomilere giriş yapıyor. O yüzden Çin'in ehemmiyeti açısından herhangi bir azalma yok, sadece roller değişiyor. Bunun yanında dünya üzerinde ekonomi geliştirdiğiniz için son derece faydalı bir durumdur."

Konuşmaların ardından Stars Of Region Yarışması'nın ödül töreni gerçekleştirildi.

Yarışmada, Fazla Gıda Projesi birinci, Leafinbox Projesi ikinci ve Piri Guide Projesi de üçüncü oldu.

Törenin sonunda dereceye girenlerden birinciye 4 bin, ikinciye 3 bin, üçüncüye de 2 bin dolarlık para ödülü ve plaket verildi.